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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:56

Просмотров: 1423

Ряд объектов приостановят работу в выходные дни в Актау

В целях дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации распоряжением главного санитарного врача региона в выходные дни приостановят деятельность ряд объектов предпринимательства, в рабочие дни они откроются снова, сообщили в пресс-службе городского акимата.

Фото из архива Lada.kz
В выходные дни, 29 и 30 августа, на территории области приостановят работу некоторые объекты предпринимательства:

1) торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые дома (с наполняемостью не более 30 процентов, не менее четырёх квадратных метров на одного посетителя) с режимом работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 22:00 и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье (за исключением находящихся внутри объектов по продаже продовольственных товаров, аптек) с наполняемостью не более 30%, не менее четырёх квадратных метров на одного посетителя;

2) салоны красоты, парикмахерские, центры и салоны, оказывающие косметические и косметологические услуги, маникюра и педикюра по предварительной записи (не менее четырёх квадратных метров на одного посетителя) с приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;

3) детские кабинеты коррекции, организации внешкольного дополнительного образования (центры развития, образования, кружки), курсов для детей и взрослых в группах не более пяти человек по предварительной записи с режимом работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00 и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;

4) ярмарки продовольственных и непродовольственных товаров на открытом воздухе, с режимом работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00 и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;

5) крытые вещевые рынки, крытые рынки непродовольственных товаров, крытые строительные рынки с режимом работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00 и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;

6) вещевые рынки (вне зданий), рынки непродовольственных товаров (вне зданий), строительные рынки (вне зданий) - (открытые) и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;

7) непродовольственные магазины площадью свыше 500 квадратных метров (с наполняемостью не более 30 процентов, не менее четырёх квадратных метров на одного посетителя) с режимом работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 22:00 и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;

8) аттракционы, находящиеся на открытом воздухе, с приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;

9) фитнес, тренажёрные залы (центры) без бассейнов, по предварительной записи (не менее пяти квадратных метров на одного посетителя) с наполняемостью 50 процентов от проектной мощности и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;

10) общественные бани, банные комплексы, сауны без бассейнов (с наполняемостью не более 50 процентов, не менее четырёх квадратных метров на одного посетителя) с режимом работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 00:00 и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье.



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Комментарии ( 4 )

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Коммунист. (Посетители) Сегодня, 19:38
Цитата: Кинст

Про парикмахерские непродуманно

Да работают они...Постучи в дверь и ошкубят и волосы и карманы...Номера телефонов написаны на окнах.
А дома не кому ошкубить?!...И!,бабки на флакон останутся 2000 тон.

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
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  • Коммунист.
 Кинст (Посетители) Сегодня, 19:04
Про парикмахерские непродуманно. Я всю неделю работал, думал в выходные постричься... И на тебе. А когда теперь? С работы убегать? Думать наверное надо, что какие-то заведения наоборот в выходные дни более востребованы
 
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  • Коммунист.
 Санжаp (Посетители) Сегодня, 18:35
Половину перечисленных объектов предпринимателсьвта можно вообще закрыть на постоянно.
 
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  • Коммунист.
 mer (Посетители) Сегодня, 18:23
Вообще ничего не надо останавливать, всё плохое позади, это ежу понятно. Есть одна причина, те кто не болел,и скорее всего и не заболеют никогда, вот их надо изолировать от всех, как опасные обьекты для распространения ковида. Эти челы мешают теперь жить нормально остальным,переболевшим уже, продлевая карантин.
 
 

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