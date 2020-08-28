Ряд объектов приостановят работу в выходные дни в Актау

Фото из архива Lada.kz

В выходные дни, 29 и 30 августа, на территории области приостановят работу некоторые объекты предпринимательства:



1) торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые дома (с наполняемостью не более 30 процентов, не менее четырёх квадратных метров на одного посетителя) с режимом работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 22:00 и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье (за исключением находящихся внутри объектов по продаже продовольственных товаров, аптек) с наполняемостью не более 30%, не менее четырёх квадратных метров на одного посетителя;



2) салоны красоты, парикмахерские, центры и салоны, оказывающие косметические и косметологические услуги, маникюра и педикюра по предварительной записи (не менее четырёх квадратных метров на одного посетителя) с приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;



3) детские кабинеты коррекции, организации внешкольного дополнительного образования (центры развития, образования, кружки), курсов для детей и взрослых в группах не более пяти человек по предварительной записи с режимом работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00 и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;



4) ярмарки продовольственных и непродовольственных товаров на открытом воздухе, с режимом работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00 и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;



5) крытые вещевые рынки, крытые рынки непродовольственных товаров, крытые строительные рынки с режимом работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00 и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;



6) вещевые рынки (вне зданий), рынки непродовольственных товаров (вне зданий), строительные рынки (вне зданий) - (открытые) и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;



7) непродовольственные магазины площадью свыше 500 квадратных метров (с наполняемостью не более 30 процентов, не менее четырёх квадратных метров на одного посетителя) с режимом работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 22:00 и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;



8) аттракционы, находящиеся на открытом воздухе, с приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;



9) фитнес, тренажёрные залы (центры) без бассейнов, по предварительной записи (не менее пяти квадратных метров на одного посетителя) с наполняемостью 50 процентов от проектной мощности и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье;



10) общественные бани, банные комплексы, сауны без бассейнов (с наполняемостью не более 50 процентов, не менее четырёх квадратных метров на одного посетителя) с режимом работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 00:00 и приостановлением деятельности на субботу-воскресенье.