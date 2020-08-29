Подарок родному селу сделали выпускники Мангистау

Фото предоставлено пресс-службой акима Жанаозена

Инсталляцию «I Love Qyzylsai» установили выпускники школы №4 имени Сугира Бегендикулы села Кызылсай.



- Выпускники, которые окончили школу 30 лет назад, приняли таким образом участие в благоустройстве населённого пункта. До конца текущего года также планируется построить детскую площадку, футбольное поле и аллею для молодёжи. Наша задача соответствовать имиджу села и дальнейшему процветанию места, где впервые добывалась нефть, - отметила Балзира Маркашова, заместитель акима села Кызылсай.