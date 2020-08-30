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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:04

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Власти пообещали жителям 14 микрорайона Актау сделать дорогу

Жильцы дома №34А в 14 микрорайоне уже третий год добиваются от местных чиновников, чтобы им заасфальтировали дорогу. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе городского акимата.

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Въезд к дому №34А, по словам жителей, перекрыт забором. Территория за ним находится в частной собственности. Людям приходится проезжать через ямы и бордюры к своему дому. В этом году ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог также провели на всех участках в 14 микрорайоне, но территория у дома №34 осталась не заасфальтирована.

Власти пообещали жителям 14 микрорайона Актау сделать дорогу


В 2017 году жильцы обращались с заявлением на имя акима Актау Серикбая Трумова разобраться в данной ситуации. Их заверили, что займутся этим в 2018 году. В 2019 люди повторно написали обращение, уже на имя Галымжана Ниязова. Выяснилось, что проезд к дому перегорожен плитами, за которыми находится частная территория. Жителям пообещали уложить новый асфальт согласно новому проекту. Но до сих пор ничего не сдвинулось с места. Люди возмутились тем, что меняются городские акимы, а ямы на дорогах только увеличиваются.

Сложившуюся ситуацию прокомментировали в пресс-службе акимата Актау.

- Так как на указанном участке ранее отсутствовала дорога, в настоящее время ведутся работы по оформлению земельного участка для проектирования новой автодороги. Данные процедуры заняли длительное время, однако в скором времени планируется проектирование, - заявили в акимате.





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