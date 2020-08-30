Власти пообещали жителям 14 микрорайона Актау сделать дорогу

- Так как на указанном участке ранее отсутствовала дорога, в настоящее время ведутся работы по оформлению земельного участка для проектирования новой автодороги. Данные процедуры заняли длительное время, однако в скором времени планируется проектирование, - заявили в акимате.

Въезд к дому №34А, по словам жителей, перекрыт забором. Территория за ним находится в частной собственности. Людям приходится проезжать через ямы и бордюры к своему дому. В этом году ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог также провели на всех участках в 14 микрорайоне, но территория у дома №34 осталась не заасфальтирована.В 2017 году жильцы обращались с заявлением на имя акима Актау Серикбая Трумова разобраться в данной ситуации. Их заверили, что займутся этим в 2018 году. В 2019 люди повторно написали обращение, уже на имя Галымжана Ниязова. Выяснилось, что проезд к дому перегорожен плитами, за которыми находится частная территория. Жителям пообещали уложить новый асфальт согласно новому проекту. Но до сих пор ничего не сдвинулось с места. Люди возмутились тем, что меняются городские акимы, а ямы на дорогах только увеличиваются.Сложившуюся ситуацию прокомментировали в пресс-службе акимата Актау.