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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 20:00

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В Мангистау приняли присягу 500 военнослужащих

В День 25-летия Конституции РК 500 молодых солдат приняли присягу сразу в нескольких воинских частях Мангистауской области. Молодые солдаты призваны из всех регионов страны и городов республиканского значения. Об этом сообщил капитан Нурбол Шалабаев, начальник пресс-службы Актауского гарнизона.

Присяга на версность служения Отечеству. Фото Н.Шалабаева
Молодыми солдатами пополнились ряды подразделений морской пехоты, Военно-морских и Военно-воздушных сил.

- Поздравляю вас с принятием воинской присяги и с Днем Конституции – знаменательным событием для всех граждан нашей страны! Конституция стала прочным фундаментом нашей независимости, гарантом успешного развития и высокого международного авторитета Казахстана. От всего сердца желаю всем новобранцам мира, успешных свершений и благополучия!, - обратился к призывникам временно исполняющий обязанности начальника Актауского гарнизона подполковник Жаннур Саткынов.

Матрос Алексей Вольнага, выступивший от имени призывников Военно-морских сил, заверил своих командиров в достойной службе.

По словам Нурбола Шалабаева, в период начальной военной подготовки призывники были изолированы от остального личного состава. Теоретические и практические занятия с новобранцами проводили опытные инструкторы из числа наиболее подготовленных офицеров и сержантов.

- К воинской присяге в гарнизоне 5 сентября будут приведены еще 120 новобранцев. В этом году из-за введенных ограничений церемонии организованы без участия родителей, в строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, - отметил начальник пресс-службы Актауского гарнизона.



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