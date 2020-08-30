В Мангистау приняли присягу 500 военнослужащих

Присяга на версность служения Отечеству. Фото Н.Шалабаева

Молодыми солдатами пополнились ряды подразделений морской пехоты, Военно-морских и Военно-воздушных сил.



- Поздравляю вас с принятием воинской присяги и с Днем Конституции – знаменательным событием для всех граждан нашей страны! Конституция стала прочным фундаментом нашей независимости, гарантом успешного развития и высокого международного авторитета Казахстана. От всего сердца желаю всем новобранцам мира, успешных свершений и благополучия!, - обратился к призывникам временно исполняющий обязанности начальника Актауского гарнизона подполковник Жаннур Саткынов.



Матрос Алексей Вольнага, выступивший от имени призывников Военно-морских сил, заверил своих командиров в достойной службе.



По словам Нурбола Шалабаева, в период начальной военной подготовки призывники были изолированы от остального личного состава. Теоретические и практические занятия с новобранцами проводили опытные инструкторы из числа наиболее подготовленных офицеров и сержантов.



- К воинской присяге в гарнизоне 5 сентября будут приведены еще 120 новобранцев. В этом году из-за введенных ограничений церемонии организованы без участия родителей, в строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, - отметил начальник пресс-службы Актауского гарнизона.