В Мангистау смягчают карантин

Фото Рашида Исмагилова

Разрешается возобновить работу следующим видам деятельности с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режимов:



- перевозки людей общественным транспортом с межрейсовым интервалом не более 5 минут с 06:00 до 20:00 часов согласно графику с увеличением количества транспорта на маршрутах в часы пик;



- автоперевозки пассажиров между районами и городами области, а также за пределы области, пассажирских поездов внутри области (номер поезда 657-658) Мангистау-Бейнеу-Мангистау;



- посещения религиозных мест (мечеть, священные места и церковь), индивидуально, без проведения коллективных мероприятий;



- объекты общественного питания, не более 30 посадочных мест, функционирующих на открытом воздухе с летней площадкой, а также внутри здания, с разрешением работы до 23:00, без проведения коллективных мероприятий (без танцевальных площадок и торжественных залов, с запрещением объединения столов);



- промышленных, производственных предприятий, строительных компаний (застройщиков), строительных работ на открытом воздухе;



-деятельность объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (станций технического обслуживания, автомойки, ремонт автомобилей, шиномонтажных, автосалонов, бытовой техники, химчистки и другие);



- организация работы бизнес-центров (кредитные товарищества, микрофинансовые организации, страховые компании, нотариусы, бухгалтерия и консалтинг, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители и др.), банков второго уровня, обменных пунктов, ломбардов, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 09:00 до 18:00;



- деятельность медицинских центров (по записи), вне зависимости от форм собственности, с соблюдением требований зонирования, санитарно-дезинфекционного режима;



- деятельность аптек, продовольственных магазинов (мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты);



- торгово-логистических центров, складов, лиц и организаций, обеспечивающих их работу;



- строительных магазинов, магазинов по реализации запасных частей транспортных средств и дачного инвентаря, оптики (магазины), фотосалонов, цветочных магазинов, зоомагазинов;



- продовольственных и непродовольственных рынков заполняемостью не более 30%, площадью помещений из расчета 4 квадратных метра на одного посетителя, с термометрией при входе, графиком работы с 09:00 до 19:00;



- ярмарки продовольственных и непродовольственных товаров на открытом воздухе с режимом работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00;



- вещевых рынков, строительных рынков, рынков непродовольственных товаров (открытые), с графиком работы с 09:00 до 19:00;



- объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели);



- дежурных групп в детских дошкольных организациях (не более 15 человек в группе);



- разрешение функционирования школ первых классов дежурными классами по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;



- торговых домов (центров), торговых сетей, торгово-развлекательных центров (бутиков), за исключением развлекательных центров, детских игровых площадок, фудкортов, кинотеатров, графиком работы с 10:00 до 22:00;



- детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров (по предварительной записи и группами не более 5 человек), с проведением контроля состояния здоровья сотрудников и учащихся (термометрия), отстранением лиц с признаками ОРВИ;



- салонов красоты, парикмахерских, оказывающих косметологических услуги, услуги маникюра и педикюра (по предварительной записи, из расчета 4 квадратных метра на одного посетителя, работой посменно), с обеспечением допуска посетителей только в медицинских масках;



- общественных бань, саун, СПА-центров, с заполняемостью не более 50%, а также при условии не менее 4 квадратных метра на одного посетителя, графиком работы с 09:00 до 23:00;



- спортивных объектов (для индивидуальных и групповых тренировок не более 5 человек), фитнес-центров, тренажерных залов (центров), при условии организации площади не менее 5 квадратных метров на одного посетителя, не более 50 процентов от общей вместимости (общего количества посетителей по проектной мощности объекта), работы по предварительной записи посетителей;



- бассейнов в индивидуальном формате, из расчета 5 квадратных метров зеркала воды на одного посетителя, предварительная запись;



- объектов культуры, в том числе музеев, театров, домов культуры и так далее (до 5 квадратных метров на 1 посетителя, заполняемость не более 50 процентов, в том числе коллективные репетиции до 30 человек с соблюдением социального дистанцирования не менее двух метров, проведением проветривания помещений на перерывах, использование масок);



- спортивных объектов для спортсменов Национальных сборных, клубных команд для проведения учебно-тренировочного процесса в группах не более 30 человек;



- разрешение деятельности специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями, в том числе для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей;



- особо охраняемых природных территорий: заповедников, резерватов и прочих (для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социального дистанцирования не менее двух метров в масках;



- объектам более 100 мест предусмотреть в штате (или по договору) медицинского работника, медицинские пункты с помещением изолятора.



Нижеуказанные объекты должны остановить свою работу в выходные и праздничные дни:



- торгово-развлекательные центры, торговые дома (центры), торговые сети, площадью свыше 500 квадратных метров, за исключением находящихся в них продуктовых магазинов и аптек;



- непродовольственные и продовольственные крытые рынки;



- фитнес-центры, тренажерные залы (центры), спортивные объекты;



- салоны красоты, парикмахерские, косметологические салоны;



- бани, сауны, СПА центры;



-детские и взрослые образовательные центры, коррекционные кабинеты\центры;



- аттракционы на открытом воздухе;



- религиозные объекты.



В целях дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации приостанавливается деятельность нижеследующих объектов:



- объектов общественного питания (рестораны, кофейни, кафе, банкетные залы, фудкорты, столовые, донерные, бары), вместимостью более 30 посадочных мест;



- городских и общественных пляжей, за исключением пляжей, находящихся на территории баз отдыха с соблюденим условий социальной дистанции, открытых аквапарков, горячих источников;



- дошкольных организаций всех форм собственности, за исключением дежурных групп не более 15 человек;



- ночных клубов, кальянных;



-развлекательных объектов (выставок, букмекерские конторы, бильярдные, караоке, PS-клубов, квесты, антикафе, боулинг-центры, лото-клубы, компьютерных клубов, клубы игровых приставок, батутов и другие), кинотеатров;



Режим и сроки карантина могут быть изменены в соответствии с изменением эпидемиологической ситуации по распространению коронавирусной инфекции «COVID-19».