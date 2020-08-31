Особенные дети проходят онлайн-реабилитацию в Мангистау

Занятия в центре. Фото авторов проекта

В этом году в регионе реализуется совместный проект общественных фондов «Шаңырақ» и «Өркениетті келешек» для реабилитации детей с ограниченными возможностями. Финансовую поддержку реализации проекта «Будущее детей – в наших руках» оказывает компания «Тенгизшевройл».



- Основная цель центра «Періште» - содействовать эффективной реабилитации детей с ограниченными возможностями. Педагоги используют аппарат биоакустической коррекции мозга и другое инновационное оборудование, йогу, лечебную физкультуру, массаж. Кроме этого, наши особенные дети занимаются в центре рукоделием, арт-терапией, робототехникой, учатся собирать конструкторы. В планах проекта двух фондов – повышение квалификации 20-25 педагогов дворовых клубов и учителей труда школ Актау, сел Курык, Боранкул и Баутино. После обучения педагоги смогут предложить свои проекты по развитию детей и выиграть денежные средства на материалы и оборудование для работы. Победителями станут 10 участников данного конкурса, они получат денежные призы в размере 100 000-150 000 тенге, - рассказали авторы проекта.



Общественный фонд «Өркениетті келешек» получил беспроцентный заём в сумме 3000 000 тенге на развитие реабилитационно-коррекционного центра «Періште» по программе «Жарқыра», финансируемой также компанией «Тенгизшевройл».



В настоящее время в центре открываются группы дневного пребывания, где дети получают комплексные услуги педагога-психолога, адаптивной физкультуры.

Специалисты уверены - пребывание детей в группе социализирует ребенка.

С начала объявления карантина в стране дети занимаются онлайн.



О работе центра можно узнать на странице Инстаграм: perishte_aktau