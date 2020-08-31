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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:44

Просмотров: 347

Особенные дети проходят онлайн-реабилитацию в Мангистау

С начала года в Мангистауской области около 30 детей с ограниченными возможностями проходят бесплатные занятия в центре «Періште». В планах организаторов проекта – обучение педагогов в городах и районах области.

Занятия в центре. Фото авторов проекта
В этом году в регионе реализуется совместный проект общественных фондов «Шаңырақ» и «Өркениетті келешек» для реабилитации детей с ограниченными возможностями. Финансовую поддержку реализации проекта «Будущее детей – в наших руках» оказывает компания «Тенгизшевройл».

- Основная цель центра «Періште» - содействовать эффективной реабилитации детей с ограниченными возможностями. Педагоги используют аппарат биоакустической коррекции мозга и другое инновационное оборудование, йогу, лечебную физкультуру, массаж. Кроме этого, наши особенные дети занимаются в центре рукоделием, арт-терапией, робототехникой, учатся собирать конструкторы. В планах проекта двух фондов – повышение квалификации 20-25 педагогов дворовых клубов и учителей труда школ Актау, сел Курык, Боранкул и Баутино. После обучения педагоги смогут предложить свои проекты по развитию детей и выиграть денежные средства на материалы и оборудование для работы. Победителями станут 10 участников данного конкурса, они получат денежные призы в размере 100 000-150 000 тенге, - рассказали авторы проекта.

Общественный фонд «Өркениетті келешек» получил беспроцентный заём в сумме 3000 000 тенге на развитие реабилитационно-коррекционного центра «Періште» по программе «Жарқыра», финансируемой также компанией «Тенгизшевройл».

В настоящее время в центре открываются группы дневного пребывания, где дети получают комплексные услуги педагога-психолога, адаптивной физкультуры.
Специалисты уверены - пребывание детей в группе социализирует ребенка.
С начала объявления карантина в стране дети занимаются онлайн.

О работе центра можно узнать на странице Инстаграм: perishte_aktau



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