В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла

фото из открытых источников

Очаг землетрясения находился на глубине 8 километров. Ближайший город – Туркменбаши находится в 114 километрах от эпицентра. О разрушениях или пострадавших не сообщалось.



Подземные толчки исходили из очага на глубине 36 километров. Эпицентр располагался в точке с координатами 40.39 северной широты и 51.69 восточной долготы.