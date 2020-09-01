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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:46

Просмотров: 415

За неделю спасатели Актау вызволили четверых детей из запертых квартир

Об этом рассказали в службе пожаротушения и аварийно-спасательных  работ департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Фото предоставлено службой пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистау
По данным ведомства, за прошедшую неделю с 24 по 30 августа 2020 года подразделениями службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ осуществлено 16 выездов по тревоге.

За этот период спасатели вызволили четверых детей из запертых квартир.

Примерно в 17:42 28 августа спасатели оказали помощь трёхлетнему ребенку, который оказался запертым в квартире, дверь в которой захлопнулась. Инцидент произошёл в 10 доме 11 микрорайона. С помощью лестницы спасатели вызволили трёхлетнего мальчика из запертой квартиры и передали родителям.

В воскресенье, 30 августа, в 23:10 спасатели вызволили троих детей, которые оказались запертыми в одной из квартир 17 дома в 28 микрорайоне. Специалисты установили трёхколенную лестницу на балкон квартиры на третьем этаже, вошли в жилое помещение и открыли запертую дверь. В квартире находились трое детей: двое в возрасте трёх лет и один ребенок – полуторагодовалый.

За неделю спасатели Актау вызволили четверых детей из запертых квартир


Примерно в 14:09 24 августа спасателями была оказана помощь сотрудникам полиции в доме №7 11 микрорайона Актау. Они установили треёхколенную лестницу на балкон квартиры, расположенной на первом этаже. Благодаря этому стражи порядка смогли войти в квартиру.

За неделю спасатели Актау вызволили четверых детей из запертых квартир


В этот же день примерно в 13:25 на побережье в районе села Курык главный спасатель оперативно-спасательного отряда (ОСО) Ботабай Есболаев на лодке «Сириус» спас гражданина, которого также на лодке унесло ветром далеко от берега.

В среду, 29 августа, в селе Саин Шапагатов, на улице Шахатова, в доме №10/2 произошло горение комнаты и крыши в двухкомнатной времянке. Площадь горения составила 24 квадратных метра. Обошлось без пострадавших.

За неделю спасатели Актау вызволили четверых детей из запертых квартир


Сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ напоминают жителям Актау о правилах безопасности в  жилых домах.

Чтобы не было в вашем доме или квартире пожара - не допускайте:
- не оставляйте детей без присмотра, не разрешайте им играть со спичками и пользоваться электрическими и газовыми приборами;
- не оставляйте включенные электрические и газовые приборы без присмотра;
- небрежного обращения с огнем, разведения костров вблизи строений и в ветреную погоду;
- курения в постели, на лоджиях и балконах;
- перегрузки электросетей путем включения в одну розетку нескольких мощных электробытовых приборов;
- применения электро-предохранителей не заводского изготовления («жучков»), самодельных абажуров, осветительных электроламп и электронагревательных приборов кустарного производства;
- хранения в подвалах и чердаках горючих жидкостей и материалов, различного бытового хлама, мебели, бумаги.



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Комментарии ( 1 )

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132131212 (Посетители) Сегодня, 16:45
Зачем менты носят эти неудобные шапки или как их называют, на фото видно как эта шапка мешает осуществлять какие либо экстренные меры
 
 

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