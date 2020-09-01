В Актау более пяти тысяч детей стали первоклассниками

Фото пресс-службы акимата Актау

По данным пресс-службы акима Актау, всего по городу числится 45 746 учащихся с 1 по 11 классы. Сегодня, 1 сентября, 5100 детей стали первоклассниками.



К примеру, в этом году 128 детей пошли в первый класс IT-лицея. В учебном заведении будут открыты 10 дежурных классов. В каждом классе будут обучаться по 10-13 учащихся.



По словам директора школы, санитарные требования полностью соблюдены.



- При входе учащихся внутрь будем измерять температуру. Обязательно будет проводиться обработка рук антисептиком, а также проверим наличие масок. В каждом учебном кабинете также установлен антисептик. После первого урока внутри класса будет проведена дезинфиция. При выходе дети будут выводиться поочередно, сохраняя дистанцию. В коридоре установлены специальные полосы. Будем стараться максимально соблюдать санитарные требования. Главное для нас - здоровье детей. С началом нового учебного года, всем удачи! - говорит директор школы Жанаргуль Жумашева.