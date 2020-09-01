«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 01 Сентября
+27...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.11 KZT
  • €1 = 499.47 KZT
  • 1 RUB = 5.64 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:35

Просмотров: 23

В Актау более пяти тысяч детей стали первоклассниками

В новом учебном году в связи с текущей эпидемиологической ситуацией продолжается дистанционное обучение. Только на основании заявления родителей для первоклассников открыты дежурные классы. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Актау.

Фото пресс-службы акимата Актау
По данным пресс-службы акима Актау, всего по городу числится 45 746 учащихся с 1 по 11 классы. Сегодня, 1 сентября, 5100 детей стали первоклассниками.

К примеру, в этом году 128 детей пошли в первый класс IT-лицея. В учебном заведении будут открыты 10 дежурных классов. В каждом классе будут обучаться по 10-13 учащихся.

По словам директора школы, санитарные требования полностью соблюдены.

- При входе учащихся внутрь будем измерять температуру. Обязательно будет проводиться обработка рук антисептиком, а также проверим наличие масок. В каждом учебном кабинете также установлен антисептик. После первого урока внутри класса будет проведена дезинфиция. При выходе дети будут выводиться поочередно, сохраняя дистанцию. В коридоре установлены специальные полосы. Будем стараться максимально соблюдать санитарные требования. Главное для нас - здоровье детей. С началом нового учебного года, всем удачи! - говорит директор школы Жанаргуль Жумашева.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика