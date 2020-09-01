В Мангистау назначен главный государственный санитарный врач

Представление нового руководителя. Фото предоставлено пресс-службой департамента

Ранее Газиз Надуев занимал должность заместителя руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Жамбылской области.



Газиз Дуйсенбекович Надуев родился 22 июля 1969 года в Жамбылской области.



Окончил Алматинский государственный медицинский институт по специальности «врач гигиенист-эпидемиолог», Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, правоведение. Прошел квалификацию по специальности «Гигиена, санитария и эпидемиология».



Трудовую деятельность начал с должности инструктора-дезинфектора санитарно-эпидемиологической станции.



Работал главным консультантом по санитарным вопросам в ТОО «Фармосервис» (Алматы), врачом-эпидемиологом эпидемиологического отдела санитарно-эпидемиологической станции Тараза, санитарным врачом по гигиене труда санитарного отдела, санитарным врачом отделения гигиены нитратов по контролю за применением пестицидов минеральных удобрений санитарно-эпидемиологической станции Алматы, исполняющим обязанности заведующего дезинфекционным отделом управления госсанэпиднадзора Тараза, врачом-эпидемиологом ЖД СЭС (Тараз), врачом-эпидемиологом Жамбылской областной детской больницы, начальником отдела надзора за внутрибольничными инфекциями, профилактическими и очаговыми дезинфекциями департамента госсанэпиднадзора Жамбылской области, начальником отдела эпидемиологического надзора за внутрибольничными инфекциями департамента госсанэпиднадзора Жамбылской области,

начальником отдела эпидемиологического надзора за внутрибольничными инфекциями департамента по защите прав потребителей Жамбылской области, руководителем управления по защите прав потребителей департамента по защите прав потребителей Жамбылской области, заместителем руководителя департамента по защите прав потребителей Жамбылской области, заместителем руководителя департамента охраны общественного здоровья Жамбылской области.



С июня прошлого года работал заместителем руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Жамбылской области.



Напомним, Газиз Надуев сменил Ергали Сыдыманова, возглавлявшего департамент с 23 мая 2019 года по 12 августа 2020 года.