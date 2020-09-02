Спортивную площадку подарили одной из школ Актау её выпускники

Спортивную площадку во дворе школы №20 установили её выпускники 1994 года.Площадь спортивного объекта составляет 1080 квадратных метров.- В средней школе, введённой в эксплуатацию в 1989 году, на сегодняшний день обучаются около 3200 учеников. Когда школа полностью начнёт традиционное обучение, мы будем организовывать различные игры и спортивные мероприятия для школьников. Мы благодарны нашим выпускникам, - отметила директор школы Зарухан Мамутова.