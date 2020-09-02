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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:04

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Спортивную площадку подарили одной из школ Актау её выпускники

Выпускники 1994 года средней общеобразовательной школы №20 имени Мухтара Ауэзова установили новую спортивную площадку во дворе школы. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Фото предоставлено пресс-службой акима Актау
Спортивную площадку во дворе школы №20 установили её выпускники 1994 года.

Спортивную площадку подарили одной из школ Актау её выпускники

Спортивную площадку подарили одной из школ Актау её выпускники


Площадь спортивного объекта составляет 1080 квадратных метров.

- В средней школе, введённой в эксплуатацию в 1989 году, на сегодняшний день обучаются около 3200 учеников. Когда школа полностью начнёт традиционное обучение, мы будем организовывать различные игры и спортивные мероприятия для школьников. Мы благодарны нашим выпускникам, - отметила директор школы Зарухан Мамутова.



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