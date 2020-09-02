Назначили нового руководителя ТОО «Кала жолдары»

Фото из социальных сетей

В ходе брифинга на площадке Центра общественных коммуникаций сегодня, 2 сентября, сообщили о назначении нового директора Товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Кала жолдары». Им стал Галымжан Серикбаев.



Серикбаев Галымжан Иванович до этого работал в социально-предпринимательской корпорации «Каспий», а также в коммунальном государственном предприятии (КГУ) Каракиянское районное предприятие «Тұрмыс-Сервис».