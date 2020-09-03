Скрывшегося с места аварии водителя наказали в Актау

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По материалам дела, водитель автомашины ZAZ Chance столкнулся с автомобилем Toyota Camry и сразу же покинул место дорожно-транспортного происшествия.



Суд признал водителя ZAZ Chance виновным по части 2 статьи 611 Кодекса об административных нарушениях РК (Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся). Его лишили права управления транспортным средством сроком на один год.