В одном из районов Мангистау начали асфальтировать дороги

- В жилом массиве «Болашак» будут построены дороги общей протяженностью 2,2 километра и объездная дорога по направлению Актау-Мангистау до автомобильной дороги по направлению Актау-Акшукур общей протяженностью 4,3 километра. Указанные строительные работы будут завершены согласно договору, - отметил аким сельского округа Баскудык Жамбыл Курманов.

Строительство автомобильных дорог начато от жилого массива «Самал» до «Жана коныс». Общая протяженность составляет 2,2 километра.Также разработана и передана на государственную экспертизу проектно-сметная документация на строительство дороги общей протяженностью два километра от мини-маркета «Мейрамгуль» в жилом массиве «Рахат» до микрорайона «Шыгыс-1» в Актау, и три километра дороги от средней школы №9 до автомобильной трассы по направлению Актау-Жанаозен.Кроме этого, на территории сельского округа установлено 75 столбов уличного освещения. Вдоль центральной дороги в направлении Актау-Мангистау установлено 74 светодиодных и 74 декоративных светильника (гирлянды).