Генеральные планы: Власти прокомментировали застройку набережной Актау бизнес-центрами и жилыми зданиями

- Необходимо будет дополнительное озеленение, это может быть как точечная посадка, так и установка кашпо (декоративный сосуд без отверстий в нижней части, внутрь которого ставится горшок с растением - прим.автора). Для повышения эстетического облика - малые архитектурные формы, используемые на территории набережной, выполнимые в едином стилистическом решении, - добавили в акимате.

Акимат: Основанием застройки прибрежной части является генеральный план, утвержденный в 2012 году. Также строительно-монтажные работы осуществляются в соответствии с требованиями статьи 68 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и приказа Министра Национальной экономики Республики Казахстан № 750 «Об утверждении правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур» от 30 ноября 2015 года.Акимат: Основной бульвар в Актау проходит вдоль береговой линии Каспийского моря и является визитной карточкой города. Расположение новых многоэтажных комплексов формирует архитектурный современный ансамбль, делает улицу выразительней и заметно обновляется город от старой застройки. Территория, примыкающая к набережной, остается по функциональному назначению досугово-развлекательной. Эту зона будем развивать как рекреационную зону, благоустраивать и оснащать объектами отдыха, спорта и досуга.Акимат: Комплексным проектом детальной планировки города предусмотрено значительное улучшение состояния озеленения района, планируется:- Сквер в 19А микрорайоне. Он расположится возле проектируемого театра и комплекса имени Кекилбаева. Предлагается организовать уютный сквер с разнообразным озеленением, цветниками и благоустройством, а также аллею с памятниками заслуженных артистов и деятелей страны.- Сквер в 32 микрорайоне. Он расположится на территории института имени Есенова на нескольких зонах. Предусмотрена спортивная зона с обустройством спортивных полей, площадок с тренажерами, площадок для занятия экстремальными видами спорта. Планируется также строительство зрелищной зоны с обустройством амфитеатра и сцены, где можно проводить молодежные мероприятия и концерты. Заключительным этапом станет прогулочная зона с аллеями и беседками.- Сквер в 17 микрорайоне. Он расположится перед проектируемой мечетью в этом же микрорайоне и будет представлять из себя аллею, ведущую к сооружению. Аллея перед мечетью будет формировать единый и завершенный комплекс. Возле сквера, в 50 метрах, на территории бывшего отвода для пожарной части, предполагается сделать спортивные и детские площадки общемикрорайонного назначения.- Парк Первого Президента проектируется в 40 микрорайоне, в центральной части, за главным административным зданием нового общегородского центра. В парке планируется организовать площадь с колоннадой и монументом, сделать разнообразное озеленение и хорошее благоустройство.- Сквер здоровья предлагается устроить на свободной территории возле КОС-1. Рядом находится жилой массив Приморский, Солдатский пляж, аквапарк и объекты отдыха. Таким образом, в этой части города формируется городская зона отдыха. Планируется благоустроить набережную от яхт-клуба до Солдатского пляжа, организовать некую «тропу здоровья», проложить беговые и велодорожки, дорожки с препятствиями. В сквере здоровья установить спортивные уличные тренажеры.Кроме этого, власти планируют благоустроить действующие парки и скверы.На набережной вдоль 5А, 7А и 9А микрорайонов, отделить пешеходно-прогулочную дорожку от велосипедной, разделить территорию по зонам (детскую, подростковую, активного отдыха, пляжного отдыха). Добавить видовые точки: пирсы, качели, скамейки-лежаки, мобильные точки торгового и общественного питания. Для защиты отдыхающих от солнца и ветра предлагается установить конструкции из тентов с каркасом в стилистическом решении «Парус». Своеобразная спокойная зона будет обустроена различными качелями и гамаками для созерцания моря. Детскую зону укомплектовать песочницами, детским скалодромом на берегу моря.Парк «Акбота» планируется реанимировать созданием ландшафта со световыми инсталляциями и малыми архитектурными формами.Кроме этого, от парка «Акбота» будет предусмотрен спуск к морю. На данный момент в этом месте есть проезд для автомашин, но не предусмотрен тротуар для пешеходов. Использовать местные власти планируют так называемые народные тропы, как место для спуска.Старый стадион также планируется реконструировать и создать в его районе спортивную зону.В скверах «Победы» и «Шевченко», по мнению чиновников, необходимо обновить зеленые посадки деревьев и кустарников, установить систему полива, уложить новое тротуарное покрытие и оснастить их новыми осветительными приборами, скамейками и урнами.- В северной части города, на территории новых микрорайонов, перпендикулярно береговой линии проходят бульвары. Сохраняется решение прокладки бульваров в 19А, 20, 33 и 34 микрорайонах. Все эти бульвары упираются в территорию резиденции и выходят на существующую набережную, - сообщили в акимате Актау.Так выглядит генеральный план города.