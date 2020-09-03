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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:57

Просмотров: 4559

Генеральные планы: Власти прокомментировали застройку набережной Актау бизнес-центрами и жилыми зданиями

После недавнего негативного высказывания о застройке города бывшим акимом и депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан Сериком Оспановым, Lada.kz направила запрос в акимат с просьбой прокомментировать ситуацию с ростом количества высотных зданий вдоль приморской дороги, которые перекрывают жителям вид на Каспий.

Фото Рашида Исмагилова
1) На основании чего застраивают побережье от ресторана PR в 14А микрорайоне до спуска в 4 микрорайоне зданиями, которые перекрывают людям морской вид?

Акимат: Основанием застройки прибрежной части является генеральный план, утвержденный в 2012 году. Также строительно-монтажные работы осуществляются в соответствии с требованиями статьи 68 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и приказа Министра Национальной экономики Республики Казахстан № 750 «Об утверждении правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур» от 30 ноября 2015 года.

2) На набережной ниже 7 микрорайона было несколько проектов и планировалась рекреационная прибрежная зона с объектами пляжного сервиса, кафе, ресторанами - для отдыха и досуга горожан и гостей города. На сегодняшний день там уже возвели жилые дома.

Акимат: Основной бульвар в Актау проходит вдоль береговой линии Каспийского моря и является визитной карточкой города. Расположение новых многоэтажных комплексов формирует архитектурный современный ансамбль, делает улицу выразительней и заметно обновляется город от старой застройки. Территория, примыкающая к набережной, остается по функциональному назначению досугово-развлекательной. Эту зона будем развивать как рекреационную зону, благоустраивать и оснащать объектами отдыха, спорта и досуга.

3) Где в новых микрорайонах предусмотрены парки и скверы?

Акимат: Комплексным проектом детальной планировки города предусмотрено значительное улучшение состояния озеленения района, планируется:

- Сквер в 19А микрорайоне. Он расположится возле проектируемого театра и комплекса имени Кекилбаева. Предлагается организовать уютный сквер с разнообразным озеленением, цветниками и благоустройством, а также аллею с памятниками заслуженных артистов и деятелей страны.

- Сквер в 32 микрорайоне. Он расположится на территории института имени Есенова на нескольких зонах. Предусмотрена спортивная зона с обустройством спортивных полей, площадок с тренажерами, площадок для занятия экстремальными видами спорта. Планируется также строительство зрелищной зоны с обустройством амфитеатра и сцены, где можно проводить молодежные мероприятия и концерты. Заключительным этапом станет прогулочная зона с аллеями и беседками.

- Сквер в 17 микрорайоне. Он расположится перед проектируемой мечетью в этом же микрорайоне и будет представлять из себя аллею, ведущую к сооружению. Аллея перед мечетью будет формировать единый и завершенный комплекс. Возле сквера, в 50 метрах, на территории бывшего отвода для пожарной части, предполагается сделать спортивные и детские площадки общемикрорайонного назначения.

- Парк Первого Президента проектируется в 40 микрорайоне, в центральной части, за главным административным зданием нового общегородского центра. В парке планируется организовать площадь с колоннадой и монументом, сделать разнообразное озеленение и хорошее благоустройство.

- Сквер здоровья предлагается устроить на свободной территории возле КОС-1. Рядом находится жилой массив Приморский, Солдатский пляж, аквапарк и объекты отдыха. Таким образом, в этой части города формируется городская зона отдыха. Планируется благоустроить набережную от яхт-клуба до Солдатского пляжа, организовать некую «тропу здоровья», проложить беговые и велодорожки, дорожки с препятствиями. В сквере здоровья установить спортивные уличные тренажеры.

Кроме этого, власти планируют благоустроить действующие парки и скверы.

На набережной вдоль 5А, 7А и 9А микрорайонов, отделить пешеходно-прогулочную дорожку от велосипедной, разделить территорию по зонам (детскую, подростковую, активного отдыха, пляжного отдыха). Добавить видовые точки: пирсы, качели, скамейки-лежаки, мобильные точки торгового и общественного питания. Для защиты отдыхающих от солнца и ветра предлагается установить конструкции из тентов с каркасом в стилистическом решении «Парус». Своеобразная спокойная зона будет обустроена различными качелями и гамаками для созерцания моря. Детскую зону укомплектовать песочницами, детским скалодромом на берегу моря.

- Необходимо будет дополнительное озеленение, это может быть как точечная посадка, так и установка кашпо (декоративный сосуд без отверстий в нижней части, внутрь которого ставится горшок с растением - прим.автора). Для повышения эстетического облика - малые архитектурные формы, используемые на территории набережной, выполнимые в едином стилистическом решении, - добавили в акимате.


Парк «Акбота» планируется реанимировать созданием ландшафта со световыми инсталляциями и малыми архитектурными формами.

Кроме этого, от парка «Акбота» будет предусмотрен спуск к морю. На данный момент в этом месте есть проезд для автомашин, но не предусмотрен тротуар для пешеходов. Использовать местные власти планируют так называемые народные тропы, как место для спуска.

Старый стадион также планируется реконструировать и создать в его районе спортивную зону.

В скверах «Победы» и «Шевченко», по мнению чиновников, необходимо обновить зеленые посадки деревьев и кустарников, установить систему полива, уложить новое тротуарное покрытие и оснастить их новыми осветительными приборами, скамейками и урнами.

- В северной части города, на территории новых микрорайонов, перпендикулярно береговой линии проходят бульвары. Сохраняется решение прокладки бульваров в 19А, 20, 33 и 34 микрорайонах. Все эти бульвары упираются в территорию резиденции и выходят на существующую набережную, - сообщили в акимате Актау.

Так выглядит генеральный план города.

Генеральные планы: Власти прокомментировали застройку набережной Актау бизнес-центрами и жилыми зданиями




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Комментарии ( 19 )

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Е. КУЗНЕЦОВ (Посетители) Сегодня, 19:19
Ну и замам своим кости обглоданные подкидывают,в виде участков без вида на море, сельские акимчики вообще сотнями гектаров распродают и все довольны))
 
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 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 19:10
Новые постройки должны быть гармонично вписаны в инфраструктуру города.Должно быть учтено всё,от парковок и пропускной способности прилегающих автомобильных дорог,до шаговой доступности жителей к магазинам,садам,школам,развитым маршрутам общественного транспорта. Не говоря, что нужно учитывать возможности существующих или расширение потенциальных инженерных сетях. Озеленение это вторичное,но оно должно быть обязательным при строительстве любого объекта. А так, мы и существующие зелёные насаждения не можем сохранить. Город построили Строители с большой буквы, а сейчас пришли курылысники.
 
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 Е. КУЗНЕЦОВ (Посетители) Сегодня, 19:09
А мозгов у властей не хватает на большее, чем побережье застраивать, а сейчас, во времена "бурного развития туризма", под этим же "соусом" подадут и застройку и загородного побережья( Саура, Голубая бухта и т.д.) и то, что все побережье, сотни километров выкуплено, нет сомнений. Думаю любой коренной, да и не только житель согласится со мной в том, что какое бы руководство, за последние лет двадцать не рулило областью и городом, оно кажется только и думало, как оттяпать кусок набережной пожирнее, оформить на подставное приближенное лицо и после освбождения "решающего кресла" получить приличную стопку гос.актов и прочих документов подтверждающих собственность участков. А потом либо осваивать самим или попытаться выгодно пихнуть.
 
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 Riddik (Посетители) Сегодня, 18:53
Фантазёр, мы их так называем. Фантазёр ты с народом не пара. Гласс народа это гласс вопиющего в пустыне. Чиновникам на крышах виднее что нам в подвалах надо.
 
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 kolu411 (Посетители) Сегодня, 18:35
Если я не ошибаюсь то в "сквере здоровья" уже строят "неЗдоровые" здания. Это действительно ген план или отмазка на скорую руку?
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 18:11
Короче послали нас лесом,в наглую всё продали, и продают,планы видишь ли у них, архитектурный облик, и каждый акимчик, со своей прислугой, приложил к этому руку,ну конечно не за спасибо.
 
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 Nata60 (Посетители) Сегодня, 18:00
Снести на хрен все эти дома!!! Не видно моря, чтобы до него добраться нужно все это обойти, а еще заборы там поставят.
Бульвар вдоль моря должен быть зеленый, а не плитка и дома.
 
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 TU-154 (Посетители) Сегодня, 17:51
Акимат спрашивают про жилые дома напротив 7 мкр, которые закрывают вид жителям на море, а он какую-то пургу начинает нести "Расположение новых многоэтажных комплексов формирует архитектурный современный ансамбль, делает улицу выразительней и заметно обновляется город от старой застройки". Какой ансамбль? Что выразительного в куче кирпичных коробок возле дороги? Раньше люди ехали по дороге и видели море. а сейчас на скалах котеджи дальше понастроили бизнесцентры. дома, гостиницы. Слов нет, только плохие для акимата
 
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 Guz (Посетители) Сегодня, 17:46
Дошерак нам в уши,сколько наглости и нелепости в словах о генеральном плане застройки.
Кроме этого, власти планируют благоустроить действующие парки и скверы.

А вот это уже враньё наглое и безпринципное.
Господа укравши и совравши,вы даже не представляете как устал от вас народ и как он вас на самом деле ненавидит с самого низа до самого верха.
 
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 Placida (Посетители) Сегодня, 17:38
Расположение новых многоэтажных комплексов формирует архитектурный современный ансамбль, делает улицу выразительней и заметно обновляется город от старой застройки.

Ух ты! Так вот где красота-то порылась!
И выразительность какая, чувствуете?
 
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