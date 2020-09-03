Пример для остальных: Хозяин магазина установил игровые комплексы для детей в Актау

- Мы понимаем, что акимат должен решать такие вопросы. Но если мы имеем возможность помочь, почему бы и нет. В период карантина работали магазины и аптеки. Тем более, нас освободили от налогов. И вот мы решили, тем самым, порадовать детей и, конечно же, поблагодарить своих клиентов. Может быть, другие магазины тоже подключатся в будущем и поддержат наше начинание. Было бы классно, - поделился Серик Ахметов.

Индивидуальный предприниматель Серик Ахметов за свой счёт приобрёл два игровых комплекса «Савушка» и установил их перед домами 15 и 16 в 31Б микрорайоне.