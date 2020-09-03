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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:27

Просмотров: 1233

Пример для остальных: Хозяин магазина установил игровые комплексы для детей в Актау

Владелец небольшого продуктового магазина, расположенного в доме №16 в 31Б микрорайоне, на свои средства купил два игровых комплекса для соседских детей.

Фото Серика Ахметова
Индивидуальный предприниматель Серик Ахметов за свой счёт приобрёл два игровых комплекса «Савушка» и установил их перед домами 15 и 16 в 31Б микрорайоне.

Пример для остальных: Хозяин магазина установил игровые комплексы для детей в Актау


- Мы понимаем, что акимат должен решать такие вопросы. Но если мы имеем возможность помочь, почему бы и нет. В период карантина работали магазины и аптеки. Тем более, нас освободили от налогов. И вот мы решили, тем самым, порадовать детей и, конечно же, поблагодарить своих клиентов. Может быть, другие магазины тоже подключатся в будущем и поддержат наше начинание. Было бы классно, - поделился Серик Ахметов.


Пример для остальных: Хозяин магазина установил игровые комплексы для детей в Актау



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Комментарии ( 3 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 20:35
понимаем, что акимат должен решать такие вопросы...

Акимат только вздохнул с облегчением! Одной проблемой меньше!

если мы имеем возможность...

И вот так во всех сферах: сами сажаем,сами поливаем,сами дыры латаем...

По теме: Молодец парень!
 
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  • Coffee
 Beluy (Посетители) Сегодня, 20:17
2garin,
Не сказал бы, что все прям должны, но за инициативу респект. Главное, чтоб это достояние двора жило долго. Ато с нашими вандалами....
 
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  • bake
 2garin (Посетители) Сегодня, 18:00
Молодец!!!
все должны быть такими молотками!
 
 

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