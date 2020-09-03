Полиция задержала сбившего девочку водителя в Жанаозене

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В ходе розыскных мероприятий полицейские Жанаозена установили личность 37-летнего мужчины и задержали его.
На нарушителя был составлен протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества), по статье 611 Кодекса об административных правонарушениях РК (Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием) и по статье 612 Кодекса об Административных правонарушениях РК (Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления).
Машина водворена на штрафную стоянку.
Напомним, в Сети появилась видеозапись, на которой водитель сбивает несовершеннолетнюю девочку и скрывается с места аварии.
На нарушителя был составлен протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества), по статье 611 Кодекса об административных правонарушениях РК (Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием) и по статье 612 Кодекса об Административных правонарушениях РК (Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления).
Машина водворена на штрафную стоянку.
Напомним, в Сети появилась видеозапись, на которой водитель сбивает несовершеннолетнюю девочку и скрывается с места аварии.