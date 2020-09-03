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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:28

Просмотров: 1065

Полиция задержала сбившего девочку водителя в Жанаозене

На водителя автомобиля, который совершил наезд на несовершеннолетнего ребёнка и скрылся с места происшествия, составлены административные протоколы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
В ходе розыскных мероприятий полицейские Жанаозена установили личность 37-летнего мужчины и задержали его.

На нарушителя был составлен протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества), по статье 611 Кодекса об административных правонарушениях РК (Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием) и по статье 612 Кодекса об Административных правонарушениях РК (Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления).

Машина водворена на штрафную стоянку.

Напомним, в Сети появилась видеозапись, на которой водитель сбивает несовершеннолетнюю девочку и скрывается с места аварии.




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Комментарии ( 1 )

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  • Neo_85
 Лана (Посетители) Вчера, 22:52
Что уехал с места ДТП, конечно не правильно, особенно если учесть, что это был ребенок...Но писать, что водитель сбил тоже не верно. На видео четко видно, что девочка врезается в передние крыло машины...Так что максимум , что нарушил водитель, скорее всего, несоблюдение скоростного режима, если это внутри микрорайона, хотя в Узени и между микрорайонами есть дороги с односторонним движением. Вот кто точно виноват в этой ситуации, так это родители девочки, которые не научили своего ребенка не бегать через дорогу, тем более вообще не глядя куда бежит....
 
 

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