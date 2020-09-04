Жители Актау требуют перенести войсковые части из жилого района

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Как сообщает AstanaTV, из войсковых частей постоянно доносится шум - гул тяжелой техники не дает людям спать по ночам. Жители писали жалобы в местный акимат и прокуратуру, но на их проблему, по словам жильцов, никто так и не обратил внимание.
- На все просьбы быть потише, идет агрессия, игнорирование или крики: «закройте окна», «не нравится, уезжайте жить в другое место». Бывает, что и в три часа ночи начинают моторы прогревать, ремонтировать технику и даже материться, - сетует местная жительница Александра Данилевская.
По словам людей, придомовую территорию военнослужащие сделали парковкой для своих автомобилей.
- Машины ездят без конца, а у нас во дворе маленькие дети гуляют. Это может привести к печальным последствиям. Получается, если что-нибудь случится, только тогда будет уголовная ответственность и их, конечно, отсюда уберут. Но я считаю, что это непорядок, нельзя до этого доводить, - сообщил житель Актау Вячеслав Гончаров.
По словам жильцов, на своей территории военные хранят канистры с дизельным топливом и регулярно заправляют свою технику. Люди бояться, что однажды может произойти ЧП.
- Несколько лет назад здесь уже произошло серьезное ЧП. Маленькому ребенку шлагбаумом сломали челюсть. Теперь люди боятся, что подобное может снова повториться. Кроме того, военные - это все равно оружие, техника, какие-то боеприпасы. Столько лет мы боимся, что это соседство может сказаться на нас и наших детях, - рассказала местная жительница Ксения Салимова.
В самой военной части на жалобы людей разводят руками. Говорят, живут с людьми по соседству мирно вот уже 10 лет.
- По ночам, ну это же не каждый день. Да, бывают учения, тренировки, различные мероприятия военного характера, где должна быть задействована техника для перевозки состава и другого имущества. Без этого никак. Конечно, желательно бы переехать и мы готовы, - заявил Данияр Хайрушев, командир войсковой части 29011 Актау.
По данным телеканала AstanaTV, 10 лет назад здание бывшего университета военным предоставил городской акимат. Тогда там располагалась одна часть, а на данный момент их уже четыре.
- На все просьбы быть потише, идет агрессия, игнорирование или крики: «закройте окна», «не нравится, уезжайте жить в другое место». Бывает, что и в три часа ночи начинают моторы прогревать, ремонтировать технику и даже материться, - сетует местная жительница Александра Данилевская.
По словам людей, придомовую территорию военнослужащие сделали парковкой для своих автомобилей.
- Машины ездят без конца, а у нас во дворе маленькие дети гуляют. Это может привести к печальным последствиям. Получается, если что-нибудь случится, только тогда будет уголовная ответственность и их, конечно, отсюда уберут. Но я считаю, что это непорядок, нельзя до этого доводить, - сообщил житель Актау Вячеслав Гончаров.
По словам жильцов, на своей территории военные хранят канистры с дизельным топливом и регулярно заправляют свою технику. Люди бояться, что однажды может произойти ЧП.
- Несколько лет назад здесь уже произошло серьезное ЧП. Маленькому ребенку шлагбаумом сломали челюсть. Теперь люди боятся, что подобное может снова повториться. Кроме того, военные - это все равно оружие, техника, какие-то боеприпасы. Столько лет мы боимся, что это соседство может сказаться на нас и наших детях, - рассказала местная жительница Ксения Салимова.
В самой военной части на жалобы людей разводят руками. Говорят, живут с людьми по соседству мирно вот уже 10 лет.
- По ночам, ну это же не каждый день. Да, бывают учения, тренировки, различные мероприятия военного характера, где должна быть задействована техника для перевозки состава и другого имущества. Без этого никак. Конечно, желательно бы переехать и мы готовы, - заявил Данияр Хайрушев, командир войсковой части 29011 Актау.
По данным телеканала AstanaTV, 10 лет назад здание бывшего университета военным предоставил городской акимат. Тогда там располагалась одна часть, а на данный момент их уже четыре.