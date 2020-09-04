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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:44

Просмотров: 959

Жители Актау требуют перенести войсковые части из жилого района

Жители нескольких домов в 4 микрорайоне Актау жалуются на шум войсковых частей, которые находятся в нескольких метрах от жилых домов, передает AstanaTV.

Иллюстративное фото
Как сообщает AstanaTV, из войсковых частей постоянно доносится шум - гул тяжелой техники не дает людям спать по ночам. Жители писали жалобы в местный акимат и прокуратуру, но на их проблему, по словам жильцов, никто так и не обратил внимание.

- На все просьбы быть потише, идет агрессия, игнорирование или крики: «закройте окна», «не нравится, уезжайте жить в другое место». Бывает, что и в три часа ночи начинают моторы прогревать, ремонтировать технику и даже материться, - сетует местная жительница Александра Данилевская.

По словам людей, придомовую территорию военнослужащие сделали парковкой для своих автомобилей.

- Машины ездят без конца, а у нас во дворе маленькие дети гуляют. Это может привести к печальным последствиям. Получается, если что-нибудь случится, только тогда будет уголовная ответственность и их, конечно, отсюда уберут. Но я считаю, что это непорядок, нельзя до этого доводить, - сообщил житель Актау Вячеслав Гончаров.

По словам жильцов, на своей территории военные хранят канистры с дизельным топливом и регулярно заправляют свою технику. Люди бояться, что однажды может произойти ЧП.

- Несколько лет назад здесь уже произошло серьезное ЧП. Маленькому ребенку шлагбаумом сломали челюсть. Теперь люди боятся, что подобное может снова повториться. Кроме того, военные - это все равно оружие, техника, какие-то боеприпасы. Столько лет мы боимся, что это соседство может сказаться на нас и наших детях, - рассказала местная жительница Ксения Салимова.

В самой военной части на жалобы людей разводят руками. Говорят, живут с людьми по соседству мирно вот уже 10 лет.

- По ночам, ну это же не каждый день. Да, бывают учения, тренировки, различные мероприятия военного характера, где должна быть задействована техника для перевозки состава и другого имущества. Без этого никак. Конечно, желательно бы переехать и мы готовы, - заявил Данияр Хайрушев, командир войсковой части 29011 Актау.

По данным телеканала AstanaTV, 10 лет назад здание бывшего университета военным предоставил городской акимат. Тогда там располагалась одна часть, а на данный момент их уже четыре.




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Комментарии ( 4 )

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rastolkuy (Посетители) Сегодня, 12:15
Противотанковые укрепления сделали,от кого?

Как-то жуть берет.

В мирное время.

i
 
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  • Vladimir7737
  • Neo_85
 Empro (Посетители) Сегодня, 11:27
Как и в 1 мкр, забрали садик под воинскую часть, и так же там парковка. Но, по ночам вроде тихо, кроме того, когда подъезжают их машины, и начинают сигналить, чтобы открыли шлагбаум, и то редко.
Знакомые приезжали с другого города, и были удивлены, что воинская часть внутри микрорайона, никогда такого не видели.
 
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  • Empro
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  • rastolkuy
 bekenova (Посетители) Сегодня, 11:17
Отдайте пожалуйста под садик , а то уже третий год возим ребенка в 6 микр, в нашем 4ом нет места.
 
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 bekenova (Посетители) Сегодня, 11:06
Бывают моменты, говорит, нет они всегда эти моменты и начинаются с часу ночи и до трех ночи. Потом снова в 6ть утра и до 9ти утра. Так что грохот и рев техники, с чередованием лязга оборонительного сооружения, не дают спокойствия и тишины. Я тоже хотела присутствовать, но к сожалению, была по работе за городом. Спасибо нашим соседям что подняли эту тему, ждем ответа соответствующих органов.
 
 

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