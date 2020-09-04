В Актау пройдут соревнования по мотокроссу

Место сбора на территории площадки возле завода АТЗ

Сообщество «Motoclub.kz12» приглашает жителей и гостей Актау на соревнования по мотокроссу.- Всех желающих принять участие и поддержать мотокроссменов просим собраться в 9:00 на территории площадки возле завода АТЗ, место указано на карте. Могут приехать все желающие на своих мотоциклах, байках, скутерах, квадроциклах. С собой горожане могут вязать всё необходимое для пикника - чай, кофе, бутерброды, шашлык, кто что пожелает, - сообщил Рустам Бибуев, организатор сообщества «Motoclub.kz12».