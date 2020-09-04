«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 04 Сентября
+26...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.43 KZT
  • €1 = 496.7 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:44

Просмотров: 1661

В Мангистау на трассах республиканского значения устанавливают ультразвуковые  отпугиватели животных

Животные, пасущиеся без присмотра, внезапно появляясь на дороге в дневное и ночное время, нередко становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. Какие меры предприняты для безопасности автовладельцев на трассах области, рассказали в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
В целях предупреждения аварий с животными, сотрудники роты патрульной полиции региона ежедневно при патрулировании на закрепленных участках прогоняют пасущийся скот от проезжей части дороги. Устанавливают личности владельцев скота и проводят с ними профилактические беседы. В профилактических беседах хозяев животных предупреждают об административной ответственности, а также о необходимости прикреплять на скот светоотражающие ленты.

- В связи с наездом на бесхозных бродячих животных (лошади, верблюды, коровы), а также на пешеходов, командиром роты патрульной службы департамента полиции Мангистауской области - майором полиции А. Булекбаевым внесено предложение в «КазАвтоДор», после чего данной организацией были установлены на трассах республиканского значения стационарные средства освещения, светодиодные панно которые информируют водителя о приближении к пешеходному переходу, а также выполнено устройство шумовых полос, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также «КазАвтоДор» на основании предложения заместителя командира роты патрульной службы департамента полиции Мангистауской области, капитана полиции К. Балиева, установил ультразвуковой прибор для отпугивания животных, проволочное ограждение и электрическое ограждение «Электрический пастух».

- Работы в данном направлении будут продолжены, - отметили в полиции региона.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
montgomery (Посетители) Сегодня, 16:19
Дорогу в аэропорт для начала оборудуйте. Хотя бы. В качестве эксперимента...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • My_way
  • Empro
 tolk (Посетители) Сегодня, 15:14
Обязать ношение на скотине светоотражательных элементов не получилось?Хм. А ну тогда понятно! Давайте использовать космические технологии ,по космическим ценам с нулевой эффективностью!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • My_way
 Космос (Посетители) Сегодня, 15:07
Дайте денег на закуп отпугивателей! Закупать надо много!
Потом их надо будет обслуживать - дайте денег!
Потом они будут ломаться, надо ремонтировать - дайте денег!
Потом оказалось, что закупили не такие, а надо купить другие - дайте опять денег!
Рвы надо копать, в два-три ряда по всей протяжённости трассы и оборудовать перегоны для скота освещённые в ночное время. Это если по-уму.
Но у нас разве бывает по-уму? У нас как выгодно!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • babe
  • Куато
  • Око
  • malovdmitriy
  • My_way
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 14:30
да можно убитую живность пустить на мясо и отдать мясо малоимущим! а хозяина скота послать на анатомический край
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • babe
  • malovdmitriy
  • My_way
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 14:14
Отстреливать надо как бродячих животных и все. Куда смотрят хозяева. Сколько миллиардов потратите на такие отпугиватели до Бейнеу? Не легче ли отстреливать?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика