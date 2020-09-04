В Мангистау на трассах республиканского значения устанавливают ультразвуковые  отпугиватели животных

Фото пресс-службы ведомства

В целях предупреждения аварий с животными, сотрудники роты патрульной полиции региона ежедневно при патрулировании на закрепленных участках прогоняют пасущийся скот от проезжей части дороги. Устанавливают личности владельцев скота и проводят с ними профилактические беседы. В профилактических беседах хозяев животных предупреждают об административной ответственности, а также о необходимости прикреплять на скот светоотражающие ленты.



- В связи с наездом на бесхозных бродячих животных (лошади, верблюды, коровы), а также на пешеходов, командиром роты патрульной службы департамента полиции Мангистауской области - майором полиции А. Булекбаевым внесено предложение в «КазАвтоДор», после чего данной организацией были установлены на трассах республиканского значения стационарные средства освещения, светодиодные панно которые информируют водителя о приближении к пешеходному переходу, а также выполнено устройство шумовых полос, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Также «КазАвтоДор» на основании предложения заместителя командира роты патрульной службы департамента полиции Мангистауской области, капитана полиции К. Балиева, установил ультразвуковой прибор для отпугивания животных, проволочное ограждение и электрическое ограждение «Электрический пастух».



- Работы в данном направлении будут продолжены, - отметили в полиции региона.