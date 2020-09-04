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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:57

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В Актау специалисты Казахского института онкологии и радиологии проведут приём населения

В Актау с рабочей поездкой прибыла группа специалистов Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (КазНИИОиР) во главе с руководителем Дилярой Кайдаровой. Об этом сообщили в пресс-службе онкологического центра.

Диляра Кайдарова и Нурлан Джариев, директор онкоцентра
После осмотра нового здания онкологического центра Диляра Кайдарова ответила на вопросы журналистов. Она напомнила, что на строительные работы изначально было выделено порядка 7 миллиардов тенге спонсорских средств.

- Для закупки дополнительного оборудования бюджет был увеличен до 10 миллиардов тенге. Уже действуют два отделения – химиотерапии и паллиативной помощи, отделение лучевой терапии до запуска нового оборудования пока находится в старом здании. На приобретение линейного ускорителя нового поколения, который уже доставлен в центр и ждет установки, потрачено около 2,5 миллиарда тенге. В связи с ситуацией с пандемией зарубежные специалисты не смогли сюда приехать, но как только появится возможность, они прибудут сюда для подготовки оборудования к запуску. Мангистауские пациенты смогут получать сеансы лучевой терапии здесь. Кадровый вопрос тоже решается, до конца года здесь будут работать специалисты нашего института. Мы осмотрели новое здание, и могу сказать, что вся онкологическая служба Казахстана гордится таким центром, - отметила главный онколог республики.

По словам Диляры Кайдаровой, Мангистауская область по заболеваемости находится на предпоследнем месте по республике. Статистика по онкозаболеваниям среди детей, как подчеркнула главный онколог страны, остается стабильной – ежегодно регистрируется порядка 600 новых случаев, в Мангистау это от 16 до 20 случаев.

Как заметила директор КазНИИОиР, вследствие пандемии, когда люди не могли проходить скрининги, вырос показатель выявляемости онкологии на первой стадии, отмечается ухудшение показателей.

- Призываем население пройти бесплатные скрининги по маммографии, сдать мазки на онкоцитологию, обследоваться на колоректальный рак. Для жителей Мангистауской области выделено финансирование на бесплатную компьютерную и магнитно-резонансную томографию с подозрением на онкозаболевание. В Нур-Султане и в Алматы действует бесплатная позитронно-эмиссионная томография для подтверждения диагноза. Существует также телепатология, с помощью которой специалисты нашего института подтверждают либо опровергают данные патоморфологических исследований, представленных специалистами Мангистауского онкоцентра. В КазНИИОиР работает также call-центр, куда можно позвонить по телефону: + 7 727 349 61 16 и узнать о бесплатных услугах в области онкологии, - сказала Диляра Кайдарова.

Специалисты КазНИИОиР проведут первый прием населения 5 сентября в 10:00. Они будут работать в центре на протяжении трех недель, до конца года ожидается приезд других узких специалистов института.



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