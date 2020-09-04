Жительница в Актау родила двойню дома

Соседи, помогавшие принимать роды.



Жительница Актау Шаттык Нурсултанова, внезапно почувствовав, что начались роды, была вынуждена рожать дома.Со слов супруга Шаттык Нурсултановой, экстренные роды у жены начались на 38-й неделе беременности вечером, 12 августа. Мужчина сразу же позвонил в скорую помощь и родной сестре супруги, которая работает в многопрофильной клиники «SOFIE MEDGROUP».- Ехать в роддом времени уже не было, у супруги начались экстренные роды. Первого ребенка она родила самостоятельно без чьей-либо помощи, далее помогли неравнодушные соседки, которые и обрезали пуповину. Второго ребенка уже принимали фельдшеры скорой помощи и врачи многопрофильной клиники «SOFIE MEDGROUP», - рассказал Ербол Айдаш, супруг роженицы.Со слов Шаттык Нурсултановой, первая дочка родилась легко и без патологий, вторая «далась» нелегко. При рождении девочка не дышала. Со слов женщины, ей очень повезло, что в это время с ней рядом оказались врач-акушер - гинеколог клиники «SOFIE MEDGROUP» Болат Ишангали, врач акушер-гинеколог Акшолпан Балмаганбетова, старшая медсестра операционного блока Шынар Нурсултанова (сестра родильницы) и фельдшеры скорой помощи. Благодаря их действиям малышку удалось спасти.- В это время в городе был карантин, общественный транспорт не ходил. Как говорится, мы оказались в нужное время в нужном месте. В этот день я подвозил свою коллегу Нурсултанову Шынар до дома. Когда мы были в пути, Шынар позвонила ее сестра и сообщила, что у нее начались роды. После чего было принято решение ехать туда. Когда мы приехали, роженица уже родила второго малыша. Но при рождении второй ребенок не дышал, не было пульса и малышка была бледной. Действовать нужно было быстро на месте, не думать, не терять время, принимать молниеносные решения. Мы сразу же стали проводить реанимационные мероприятия. Делали непрямой массаж сердца, ввели адреналин, после чего ребенок начал подавать признаки жизни, появилось сердцебиение. Малыш родился в очень тяжелом состоянии. Все происходило как в фильме «Криминальное чтиво» - экстремально. Но благодаря своевременным слаженным действиям девочку удалось спасти, - рассказал врач-акушер - гинеколог клиники «SOFIE MEDGROUP» Болат Ишангали.В этот же день Шаттык Нурсултанову и двойняшек доставили в областной перинатальный центр. Четверо суток малышка находилась на аппарате ИВЛ в реанимации. Благодаря оперативно оказанной помощи врачами перинатального центра, сегодня малыши с мамой уже выписаны и находятся дома.