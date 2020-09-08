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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:18

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В Мангистау «выпавшим» из системы ОСМС 17 000 работникам присвоят статус застрахованных

Мангистауским филиалом Фонда совместно с уполномоченными государственными органами ведется работа по присвоению статуса застрахованных работникам в сфере малого и среднего бизнеса, освобожденных от уплаты взносов и отчислений в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) до 1 октября 2020 года. Это затрагивает более чем 17 000 мангистаусцев. Об этом сообщили в филиале фонда.

_фото из сети Интернет
Правительством Казахстана поддержаны инициативы Фонда социального медицинского страхования по присвоению статуса застрахованности в системе ОСМС некоторым категориям населения, у которых образовались задолженности по взносам медстрахования в условиях ЧП.

На сегодняшний день около 740 000 «выпавших» граждан получили статус застрахованности в системе ОСМС благодаря мерам Правительства.

- Часть казахстанцев лишилась возможности уплачивать взносы в систему ОСМС в период жёсткого карантина и условий ЧП, им требовалась поддержка для получения доступа к медицинской помощи. Фондом были разработаны такие предложения, которые были поддержаны Министерством здравоохранения и Правительством РК. Был проведен анализ поступающих в Фонд соцмедстрахования обращений, где были определены основные причины отсутствия статуса застрахованных у граждан. Как показал анализ, основной причиной отсутствия статуса «застрахованности» стала оплата единого совокупного платежа (ЕСП) представителями льготных категорий для получения единовременной социальной выплаты в размере 42 500 тенге. Из-за этого информационные системы автоматически перевели их в категорию плательщиков ЕСП, распознавая как работающих. Соответственно, они в базе Saqtandyry «выпали» из льготных категорий. Вне системы ОСМС остались также наемные работники, индивидуальные предприниматели, лица, занятые частной практикой, у которых возникли перерывы в платежах за период ЧП, – отметил Руслан Бектубаев, директор Мангистауского филиала Фонда социального медицинского страхования.

Правительством поддержаны следующие меры:

- наемные работники будут восстановлены в системе ОСМС при наличии не менее одного платежа в последние три месяца и если задолженность по платежам с начала года составляет не более двух месяцев;
- индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, также присвоят статус застрахованных при наличии платежа в последние три месяца, задолженности не более двух месяцев с начала года (при условии, что ими была приостановлена деятельность согласно официальной информации от Комитета госдоходов);
- льготникам, оплатившим ЕСП в период ЧП, не будут учитывать платеж и автоматически вернут статус застрахованности;
- не будут учитываться, как задолженность, периоды, в которых работники находились в вынужденных отпусках без содержания в связи с ограничительными мероприятиями в рамках борьбы с COVID-19. При этом подтверждением потери дохода является получение единовременной социальной выплаты в связи с потерей дохода (42500 тенге).

Эти меры, как сообщили в филиале, уже вернули в систему медстрахования около 740 000 человек.

- Работа по включению этих категорий еще ведется и число застрахованных, благодаря мерам Правительства, еще возрастет. Таким образом, граждане, которые лишились дохода из-за пандемии коронавируса или выпали из числа льготников, будут возвращены в систему медстрахования и смогут получать весь объем медицинской помощи, - подчеркнули в филиале.

Для получения статуса гражданам не нужно будет куда-либо обращаться - все данные будут автоматически обновляться в информационных системах.

В филиале Фонда отметили, что совместно с уполномоченными государственными органами ведется работа по присвоению статуса застрахованных работникам малого и среднего бизнеса, освобожденных от уплаты взносов и отчислений на ОСМС до 1 октября 2020 года. Это затрагивает более чем 17 000 мангистаусцев.

При возникновении вопросов по статусу застрахованности необходимо обратиться в Фонд социального медицинского страхования посредством мобильного приложения Qoldau 24/7, которое можно установить в Play Market и App Store.



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