Романтика по-актауски: Пара устроила нестандартную поездку на кабриолете

- На него был составлен протокол по части 1 статьи 593 КоАП РК (Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов). Также с ним была проведена профилактическая беседа, - отметили в ведомстве.

При патрулировании заданного маршрута полицейские заметили нарушение правил дорожного движения водителем Toyota Camry Solara.Водителю может грозить штраф в размере пяти месячных расчётных показателей, то есть 13 890 тенге.