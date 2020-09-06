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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:34

Просмотров: 347

Чиновники прокомментировали ситуацию с поставкой сжиженного газа в Мангистау

В настоящее время на автогазозаправочных станциях области ситуация с обеспечением потребителей сжиженным нефтяным газом стабильная. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.

Фото из архива Lada.kz
На сегодняшний день в Мангистауской области зарегистрировано 137 тысяч автомобилей. Примерно 93 тысячи водителей используют «голубое» топливо.

Суточная отгрузка сжиженного газа со стороны ТОО «КазГПЗ» составляет около 540 тонн. В 2018 году отгрузка «голубого» топлива составляла 470 тонн в сутки.
Ежемесячное потребление сжиженного газа на сегодня составляет примерно 17 тысяч тонн, в том числе 14,5-15 тысяч тонн – поставка за счёт ТОО «КазГПЗ». Оставшийся объём завозится из других областей, это порядка 25 процентов от общего объема потребления.

Чиновники прокомментировали ситуацию с поставкой сжиженного газа в Мангистау


- Соответствующим приказом министра энергетики РК («Об утверждении Правил организации и проведения торгов сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки» от 6 декабря 2018 года № 481) с 2019 года внедрён механизм торговли сжиженным газом через электронные торговые площадки. На сегодня из всего объёма поставляемого в регион социального газа (14,5-15 тысяч тонн) 25 процентов реализуется через электронные торговые площадки, то есть около 4 500 тонн сжиженного газа, - отметил первый заместитель акима области Алихан Кыраубаев.


В соответствии с Правилами формирования плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок, утверждёнными приказом министра энергетики Республики Казахстан от 4 декабря 2018 года №470, сжиженный газ формируется и распределяется следующим образом:

1) газосетевые организации подают заявки на поставку сжиженного газа в соответствующий местный исполнительный орган в срок не позднее чем за 35 календарных дней до начала месяца, предшествующего планируемому;

2) далее сводная заявка, одобренная решением Комиссии по формированию сводных заявок, направляется местным исполнительным органом в соответствующий центральный уполномоченный орган (в данном случае Минэнерго) в срок не позднее чем за 25 календарных дней до начала месяца, предшествующего планируемому;

3) поступившие в уполномоченный орган сводные заявки от местных исполнительных органов рассматриваются и утверждаются комиссией по формированию плана поставки СНГ на внутренний рынок страны при Министерстве энергетики.

В свою очередь, газосетевые организации выделенные объёмы ежемесячно распределяют розничным реализаторам – автогазозаправочным станциям по городам и районам с учётом численности населения и количества автотранспортов, использующих сжиженный газ в виде топлива.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством сжиженный газ на внутренний рынок поставляется через пять газосетевых организаций: ТОО «SK LTD KZ», ТОО «TanaGasCom», ТОО «АвтогазТрэйд», ТОО «АДМ ГАЗ» и ТОО «Газ Центр».

В настоящее время на автогазозаправочных станциях области ситуация с обеспечением потребителей сжиженным нефтяным газом стабильная, цены в АГЗС составляют 40-50 тенге за литр.

Согласно плана поставки «голубого» топлива на внутренний рынок, Министерством энергетики на сентябрь 2020 года для Мангистауской области выделено 17 676 тонн сжиженного газа. Из них 10 656 тонн – поставки ТОО «КазГПЗ», 2 592 тонн – поставки извне (ТОО «АНПЗ»), 4428 тонн – через электронные торговые площадки.

Напомним, местные предприниматели возмутились уменьшением объёмов поставки сжиженного газа.



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Комментарии ( 1 )

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  • Vohazab
 Pluto (Посетители) Сегодня, 17:11
Очередная басня для народа. Закройте границу и цена будет опять 38 тенге и газ будет в избытке, короче плетут чушь.
 
 

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