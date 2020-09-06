Чиновники прокомментировали ситуацию с поставкой сжиженного газа в Мангистау

- Соответствующим приказом министра энергетики РК («Об утверждении Правил организации и проведения торгов сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки» от 6 декабря 2018 года № 481) с 2019 года внедрён механизм торговли сжиженным газом через электронные торговые площадки. На сегодня из всего объёма поставляемого в регион социального газа (14,5-15 тысяч тонн) 25 процентов реализуется через электронные торговые площадки, то есть около 4 500 тонн сжиженного газа, - отметил первый заместитель акима области Алихан Кыраубаев.

На сегодняшний день в Мангистауской области зарегистрировано 137 тысяч автомобилей. Примерно 93 тысячи водителей используют «голубое» топливо.Суточная отгрузка сжиженного газа со стороны ТОО «КазГПЗ» составляет около 540 тонн. В 2018 году отгрузка «голубого» топлива составляла 470 тонн в сутки.Ежемесячное потребление сжиженного газа на сегодня составляет примерно 17 тысяч тонн, в том числе 14,5-15 тысяч тонн – поставка за счёт ТОО «КазГПЗ». Оставшийся объём завозится из других областей, это порядка 25 процентов от общего объема потребления.В свою очередь, газосетевые организации выделенные объёмы ежемесячно распределяют розничным реализаторам – автогазозаправочным станциям по городам и районам с учётом численности населения и количества автотранспортов, использующих сжиженный газ в виде топлива.Таким образом, в соответствии с действующим законодательством сжиженный газ на внутренний рынок поставляется через пять газосетевых организаций: ТОО «SK LTD KZ», ТОО «TanaGasCom», ТОО «АвтогазТрэйд», ТОО «АДМ ГАЗ» и ТОО «Газ Центр».В настоящее время на автогазозаправочных станциях области ситуация с обеспечением потребителей сжиженным нефтяным газом стабильная, цены в АГЗС составляют 40-50 тенге за литр.Согласно плана поставки «голубого» топлива на внутренний рынок, Министерством энергетики на сентябрь 2020 года для Мангистауской области выделено 17 676 тонн сжиженного газа. Из них 10 656 тонн – поставки ТОО «КазГПЗ», 2 592 тонн – поставки извне (ТОО «АНПЗ»), 4428 тонн – через электронные торговые площадки.Напомним, местные предприниматели возмутились уменьшением объёмов поставки сжиженного газа.