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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:27

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В Актау специалисты Казахского института онкологии и радиологии осмотрели около 45 пациентов

В Актау с рабочей поездкой прибыла группа специалистов Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (КазНИИиОР) во главе с руководителем Дилярой Кайдаровой. В первый день приема врачи осмотрели и обследовали около 45 жителей Мангистау на предмет выявления онкологических заболеваний. Об этом сообщила пресс-служба областного онкологического центра.

Прием ведет Д.Кайдарова. Фото пресс-службы центра
Из 45 осмотренных пациентов у трех человек специалисты института выявили подозрение на онкозаболевания.

- Осмотр провела главный онколог РК Диляра Кайдарова, врачи КазНИИиОР – онкогематолог, маммолог, онколог и специалист ультразвукового исследования. В основном к врачам обратились пациенты, которым изначально был выставлен диагноз «рак» различных органов. Им были даны повторные консультации, определена дальнейшая тактика их лечения. В ходе приема врачи института выявили три случая подозрения на онкологию, - прокомментировали в пресс-службе центра.

По словам Диляры Кайдаровой, Мангистауская область по заболеваемости находится на предпоследнем месте по республике.

Главный онколог страны призвала население области пройти бесплатные скрининги по маммографии, сдать мазки на онкоцитологию, обследоваться на колоректальный рак. Кроме этого, как заметила Диляра Кайдарова, для жителей Мангистауской области выделено финансирование на бесплатную компьютерную и магнитно-резонансную томографию с подозрением на онкозаболевание.

В КазНИИиОР работает call-центр, куда можно позвонить по телефону: + 7 727 349 61 16 и узнать о бесплатных услугах в области онкологии.

Сотрудники республиканского института продолжат прием населения области в течение трех недель в новом здании онкологического центра. До конца года ожидается приезд других специалистов института.

При себе иметь карту, снимки, результаты анализов, удостоверение личности.

Телефон регистратуры: 30-17-86, приемная: 30-17-63.



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