Мангистауский Центр крови остро нуждается в донорах крови с отрицательным резус-фактором

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Областной Центр крови продолжает работать в период карантина и приглашает доноров всех групп для сдачи крови в будние дни с 8:00 до 13:00.



- Потребность в крови и ее компонентах остаётся прежней, в данный момент остро нуждаемся в отрицательных группах крови. При входе всем донорам измеряется температура тела, руки обрабатываются антисептическим средством. Если вы здоровы, чувствуете себя хорошо и горите желанием помочь другим, ждем Вас по адресу: 34а мк., 1/2 областной центр крови, - отметили в центре крови.



Телефон для справок: 40-17-50.