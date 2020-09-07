Главный санитарный врач Мангистау: Отсутствие новых случаев Covid-19 не говорит о полной стабилизации эпидемиологической ситуации

Газиз Надуев

В Мангистауской области с марта зарегистрировано 3334 случая Covid-19, в том числе 1140 случаев - с симптомами и 2194 - бессимптомных больных.



- В последние дни у нас случаев Covid-19 не зарегистрировано, но это ни в коем случае не говорит о том, что эпидемиологическая ситуация полностью стабилизировалась. Мы живем в замкнутом мире. На сегодняшний день идет ухудшение эпидемиологической ситуации в других странах. Так, более шести миллионов заболевших в Соединенных Штатах Америки, более четырех миллионов - в Индии, а также неблагополучная обстановка остается в европейских странах. Вы сами помните январь-февраль этого года, когда по всему миру распространялось заболевание, а нас, казалось, что это обходит стороной. Но и у нас Covid-19 достиг пика заболеваемости в июне-июле месяце по всему Казахстану, в том числе в Мангистауской области. Это говорит о том, что на сегодняшний день мы не имеем права расслабляться, - сказал Газиз Надуев.



По словам Газиза Надуева, население области должно продолжать соблюдать все те медицинские и профилактические меры, которые вносятся в постановление главного государственного санитарного врачей.



- Надо исполнять их с большой ответственностью. Анализ заболеваемости по возрастам показывает, что самый большой процент заболевших у нас зарегистрирован среди людей старше 60 лет. Это говорит о том, что население до сих пор продолжает проводить в скрытом порядке поминальные обеды, свадебные и другие массовые мероприятия, которые на сегодняшний день запрещены, потому что именно данные мероприятия способствуют быстрому распространению данного вида заболевания, учитывая его воздушно-капельный путь передачи. Также высокий рост заболевших среди пенсионеров и безработных говорит о том, что данная категория лиц на сегодня не исполняет все требования предписанные постановлением главного санврача, - сказал Газиз Надуев.



Низкий рост заболеваемости, по словам специалиста, зарегистрирован в организованных коллективах.



- Это говорит о том, что соблюдение сандезрежима, ношение масок, установка санитайзеров дает положительные эффекты, и в организованных коллективах такого роста заболеваемости на сегодняшний день мы не отмечаем, - сказал Газиз Надуев.



По области на сегодняшний день проведено более 107 тысяч исследований на полимерную цепную реакцию. В регионе функционирует одна государственная и четыре частные лаборатории, которые проводят данные тесты.



- На сегодняшний день «Национальный экспертный центр» имеет запас более девяти тысяч тестов для проведения данного вида исследования. Тестирование прошли 107 581 человек, в 3334 случаях обнаружен положительный результат, - сказал Газиз Надуев.



По словам Газиза Надуева, 74 инфицированных в регионе - медицинские работники.



- Среди зараженных - медицинские работники - 74, инвалиды - 9, безработные - 283, ученики - 42, дети - 33, пенсионеры - 261, работники воинских частей - 18, в общепите «Каспиан Фуд» заразились 9 человек, призывники - 4, работники «Тенгизшевройла» - 35, на промышленных предприятиях - 129, государственных служащих - 24, студентов - 21, прочих - 165, воспитателей детских садов - 23, сотрудники внутренних дел - 10, - сказал Газиз Надуев.



В связи с поэтапным открытием объектов с 17 августа вновь заработали 5020 субъектов малого и среднего бизнеса.