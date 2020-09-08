Нефтяники из Мангистау остались без работы

Бывшие сотрудники ТОО «М-Техсервис» собрались вчера, 7 сентября, у головного офиса компании, расположенного в Актау, с требованием вернуть им работу.По словам одного из бывших работников организации, Рахата Абылдаман, их уволили более двух месяцев назад, а новую работу так и не предложили.- С 1 июля нас уволили без уважительных причин, якобы закончился срок трудового договора. Другую работу нам не предоставляют, мол, все из-за кризиса в нефтяной отрасли. Мы хотим, чтобы нам помогли, пошли навстречу. Местный акимат или «Мангистаумунайгаз», мы просим помощи у них. Хотим работу долгосрочную, минимум, на три года, а также достойную заработную плату в размере 200-250 тысяч тенге. У нас кредиты у всех есть, мы не можем приобрести своим детям даже школьные принадлежности, - сказал Рахат Абылдаман.Ситуацию прокомментировала Аян Жаманова, начальник отдела кадров ТОО «М-Техсервис». По ее словам, рабочие знали о том, что их деятельность временная, так как это прописано в условиях договора.- Компания берет определенный объем работ. Следовательно, сотрудников мы набираем на время выполнения этой работы. Когда работы нет - прекращается трудовой договор и мы увольняем сотрудников. Все договоры идут на временной основе. С 2016 года компания перешла на такой режим. Все работники говорят, что их сократили, но это не сокращение. В данный момент мы не знаем, будет ли заказан еще какой-то объем работ. Заказчики не обращаются, то есть нечем платить работникам - самой работы-то нет. У нас сейчас работает только одно месторождение Бузачи, Жетыбай остановился уже давно, - пояснила Аян Жаманова.