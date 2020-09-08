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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:14

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Нефтяники из Мангистау остались без работы

Более сотни человек собрались у офиса товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «М-Техсервис» в Актау. Уже два месяца они находятся «в свободном плавании» и требуют вернуть им работу. Аян Жаманова, начальник отдела кадров компании ТОО «М-техсервис», заявила, что у этих работников закончился срок действия трудового договора, и другого вида деятельности компания им предложить не может.

Фото пользователей Сети
Бывшие сотрудники ТОО «М-Техсервис» собрались вчера, 7 сентября, у головного офиса компании, расположенного в Актау, с требованием вернуть им работу.

Нефтяники из Мангистау остались без работы


По словам одного из бывших работников организации, Рахата Абылдаман, их уволили более двух месяцев назад, а новую работу так и не предложили.

- С 1 июля нас уволили без уважительных причин, якобы закончился срок трудового договора. Другую работу нам не предоставляют, мол, все из-за кризиса в нефтяной отрасли. Мы хотим, чтобы нам помогли, пошли навстречу. Местный акимат или «Мангистаумунайгаз», мы просим помощи у них. Хотим работу долгосрочную, минимум, на три года, а также достойную заработную плату в размере 200-250 тысяч тенге. У нас кредиты у всех есть, мы не можем приобрести своим детям даже школьные принадлежности, - сказал Рахат Абылдаман.

Ситуацию прокомментировала Аян Жаманова, начальник отдела кадров ТОО «М-Техсервис». По ее словам, рабочие знали о том, что их деятельность временная, так как это прописано в условиях договора.

- Компания берет определенный объем работ. Следовательно, сотрудников мы набираем на время выполнения этой работы. Когда работы нет - прекращается трудовой договор и мы увольняем сотрудников. Все договоры идут на временной основе. С 2016 года компания перешла на такой режим. Все работники говорят, что их сократили, но это не сокращение. В данный момент мы не знаем, будет ли заказан еще какой-то объем работ. Заказчики не обращаются, то есть нечем платить работникам - самой работы-то нет. У нас сейчас работает только одно месторождение Бузачи, Жетыбай остановился уже давно, - пояснила Аян Жаманова.



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Комментарии ( 1 )

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watlow (Посетители) Сегодня, 13:41
Странно, если вы даже читать не умеете как вас вообще на работу брали.
Работа была, зарплата была, кредиты еще взяли а на школьные принадлежности детям все равно не хватило. Что то с вами не так.
 
 

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