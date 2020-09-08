В одном из сел Мангистауской области началось строительство дороги

В микрорайонах «Байтерек» и «Жанакурылыс-2» в селе Мунайшы Каракиянского района началось строительство автомобильной дороги.Строительство новой дороги ведется в рамках «Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы».Подрядчик - товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Алтынкурык». Завершить строительно-монтажные работы планируется 15 ноября этого года.Стоимость контракта составляет 419,1 миллиона тенге.- За период строительства создано 85 рабочих мест. В частности, через Центр занятости трудоустроено 42 человека, - добавили в пресс-службе исполнительного органа района.