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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:13

Просмотров: 958

В одном из сел Мангистауской области началось строительство дороги

В селе Мунайшы Каракиянского района началось строительство новой автомобильной дороги. Ее протяженность составит 5,7 километра. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Каракиянского района.

Фото предоставлено пресс-службой акимата Каракиянского района
В микрорайонах «Байтерек» и «Жанакурылыс-2» в селе Мунайшы Каракиянского района началось строительство автомобильной дороги.

В одном из сел Мангистауской области началось строительство дороги


Строительство новой дороги ведется в рамках «Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы».

Подрядчик - товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Алтынкурык». Завершить строительно-монтажные работы планируется 15 ноября этого года.

Стоимость контракта составляет 419,1 миллиона тенге.

- За период строительства создано 85 рабочих мест. В частности, через Центр занятости трудоустроено 42 человека, - добавили в пресс-службе исполнительного органа района.



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