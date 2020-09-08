В Мангистауском онкологическом центре начат монтаж линейного ускорителя последнего поколения

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Как рассказал Нурлан Джариев, директор центра, лечение на аппарате «Elektа» позволит уменьшать или уничтожать опухоль.



- Радиоактивное излучение повреждает гены (ДНК) опухолевых клеток и разрушает их. Используя эту особенность, можно добиться излечения опухоли или смягчения болевых и других симптомов, вызванных ростом опухоли. Здоровые клетки также повреждаются радиоактивным излучением, но обладают более высокими восстановительными свойствами по сравнению с опухолевыми клетками. Поэтому облучение происходит ежедневно небольшими дозами в целях разрушения опухолевых клеток и сведения к минимуму ущерба для здоровых клеток, - пояснил Нурлан Джариев.



Лечение на новом аппарате предназначено пациентам со злокачественной лимфомой щитовидной железы, раком щитовидной железы, костными метастазами рака щитовидной железы и эндокринной офтальмопатии (доброкачественное заболевание).



В ближайшее время в центре начнется монтаж аппарата брахитерапии (высокоточный контактный метод лучевой терапии с использованием радиоактивного источника, который внедряется в очаг злокачественной опухоли, разрушая её изнутри), а также цифрового маммографа со стереотаксической приставкой и томосинтезом.



По словам Нурлана Джариева, аппарат позволит определять опухоль молочной железы до одного сантиметра, проводить диагностику и лечение.



Напомним, в начале июля началась передислокация онкодиспансера в здание нового центра. На текущий момент здесь функционирует поликлиника, клиническая, гистологическая, иммуногистохимическая и цитологическая лаборатории, отделения эндоскопии, химиотерапии, ультразвукового исследования, паллиативной помощи, а также дневной стационар на 25 коек.



До завершения монтажа нового оборудования отделение лучевой терапии находится в старом здании.



В течение полутора месяцев планируется восстановить работу хирургического отделения и отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).

На сегодняшний день в области зарегистрировано более 4 000 онкологических больных.