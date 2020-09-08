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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 19:04

Просмотров: 351

В Мангистауском онкологическом центре начат монтаж линейного ускорителя последнего поколения

Линейный ускоритель для проведения современного метода лучевой терапии начали устанавливать в блоке «Г» 8 сентября. Аппарат «Elektа» производства Великобритании был доставлен в Актау в числе первого оборудования для центра в конце марта текущего года. Ускоритель является современным методом лечения пациентов со злокачественными образованиями всех локализаций. Об этом сообщила пресс-служба онкоцентра.

фото из сети Интернет
Как рассказал Нурлан Джариев, директор центра, лечение на аппарате «Elektа» позволит уменьшать или уничтожать опухоль.

- Радиоактивное излучение повреждает гены (ДНК) опухолевых клеток и разрушает их. Используя эту особенность, можно добиться излечения опухоли или смягчения болевых и других симптомов, вызванных ростом опухоли. Здоровые клетки также повреждаются радиоактивным излучением, но обладают более высокими восстановительными свойствами по сравнению с опухолевыми клетками. Поэтому облучение происходит ежедневно небольшими дозами в целях разрушения опухолевых клеток и сведения к минимуму ущерба для здоровых клеток, - пояснил Нурлан Джариев.

Лечение на новом аппарате предназначено пациентам со злокачественной лимфомой щитовидной железы, раком щитовидной железы, костными метастазами рака щитовидной железы и эндокринной офтальмопатии (доброкачественное заболевание).

В ближайшее время в центре начнется монтаж аппарата брахитерапии (высокоточный контактный метод лучевой терапии с использованием радиоактивного источника, который внедряется в очаг злокачественной опухоли, разрушая её изнутри), а также цифрового маммографа со стереотаксической приставкой и томосинтезом.

По словам Нурлана Джариева, аппарат позволит определять опухоль молочной железы до одного сантиметра, проводить диагностику и лечение.

Напомним, в начале июля началась передислокация онкодиспансера в здание нового центра. На текущий момент здесь функционирует поликлиника, клиническая, гистологическая, иммуногистохимическая и цитологическая лаборатории, отделения эндоскопии, химиотерапии, ультразвукового исследования, паллиативной помощи, а также дневной стационар на 25 коек.

До завершения монтажа нового оборудования отделение лучевой терапии находится в старом здании.

В течение полутора месяцев планируется восстановить работу хирургического отделения и отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).
На сегодняшний день в области зарегистрировано более 4 000 онкологических больных.



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Комментарии ( 1 )

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Коммунист. (Посетители) Сегодня, 20:43
Интересно!?.. КТО!, будет работать на этом новом оборудовании?...
Откуда спецов пригласят!?... look

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
 

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