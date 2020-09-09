В Мангистау одиннадцатые сутки не выявлен ни один заболевший коронавирусом

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В Казахстане за сутки выявили 73 заболевших коронавирусной инфекцией.



В Мангистау не регистрируются новые случаи заболевания КВИ.



По количеству заболевших лидирует Нур-Султан. Там за сутки заболело 19 человек.



По состоянию на 9 сентября в регионе отмечено 3334 случая заражения коронавирусом. Выздоровели - 2612 человек.



Удивительно, но за 17 дней из 722 человек остающимися зараженными в регионе, нет ни одного выздоровевшего. С 24 августа количество выписанных человек стоит на отметке 2612.