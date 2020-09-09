«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 09 Сентября
+23...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 423.54 KZT
  • €1 = 499.4 KZT
  • 1 RUB = 5.55 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 09:02

Просмотров: 303

В Мангистау одиннадцатые сутки не выявлен ни один заболевший коронавирусом

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 3334 случая заражения коронавирусом. Уже 11-ые сутки в регионе нет выявленных заболевших CoViD-19. Об этом сообщается на сайте coronavirus2020.kz.

Иллюстративное фото
В Казахстане за сутки выявили 73 заболевших коронавирусной инфекцией.

В Мангистау не регистрируются новые случаи заболевания КВИ.

По количеству заболевших лидирует Нур-Султан. Там за сутки заболело 19 человек.

По состоянию на 9 сентября в регионе отмечено 3334 случая заражения коронавирусом. Выздоровели - 2612 человек.

Удивительно, но за 17 дней из 722 человек остающимися зараженными в регионе, нет ни одного выздоровевшего. С 24 августа количество выписанных человек стоит на отметке 2612.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ирон (Посетители) Сегодня, 10:09
Врачи обеспокоены. Деньги не дают премии там доплаты.что же такое то аааа.во всех регионах врачам доплачивают у нас нет непорядок
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Добрыня
 mer (Посетители) Сегодня, 10:06
HiWatch,А люди должны умирать только от ковида? У человечества столько проблем со здоровьем и без этого вирусняка,что вы на нём зациклились.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
А. Шумеров (Посетители) Сегодня, 09:37
Цитата: HiWatch
пишут в причинах смерти всё, но только не COVID.


"Другая вирусная пневмония"

Удивительно, но за 17 дней из 722 человек остающимися зараженными в регионе, нет ни одного выздоровевшего.


Нет заболевших, нет тех кто вылечился. Ребёнку даже понятно, что просто в наглую обманывают со своей статистикой вот и всё.

И это хуже, чем любая болезнь, когда врачи обманывают.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
HiWatch (Посетители) Сегодня, 09:34
Может журналисты и общественники проедут в больницы и посмотрят как на самом обстоят дела? Сколько людей подключены к ИВЛ? И когда люди умирают, пишут в причинах смерти всё, но только не COVID.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика