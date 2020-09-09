«Казгидромет»: Уровень воды в Каспии упадёт в ближайшие дни

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По данным официального сайта РГП «Казгидромет», снижение уровня воды прогнозируется в районе метеостанции «Пешной» с 8 по 12 сентября.
Максимальное падение уровня моря ожидается до отметки -28,8 метра по Балтийской системе высот.
Сообщается, что в связи с этим произойдёт ухудшение условий плавания для малых и средних судов в вышеуказанной акватории.
Максимальное падение уровня моря ожидается до отметки -28,8 метра по Балтийской системе высот.
Сообщается, что в связи с этим произойдёт ухудшение условий плавания для малых и средних судов в вышеуказанной акватории.