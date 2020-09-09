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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 09:37

Просмотров: 1729

«Казгидромет»: Уровень воды в Каспии упадёт в ближайшие дни

По данным экспертов Казгидромета, уровень воды в Каспии упадёт до отметки -28,8 метра по Балтийской системе высот. Об этом сообщает РГП «Казгидромет».

Фото из открытых источников
По данным официального сайта РГП «Казгидромет», снижение уровня воды прогнозируется в районе метеостанции «Пешной» с 8 по 12 сентября.

Максимальное падение уровня моря ожидается до отметки -28,8 метра по Балтийской системе высот.

Сообщается, что в связи с этим произойдёт ухудшение условий плавания для малых и средних судов в вышеуказанной акватории.



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Комментарии ( 3 )

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smesharik (Посетители) Сегодня, 12:06
Guz,
А история учитывает растущую тенденцию использования человеком морской воды? В моем понимании, строительство вокруг каспийского моря оприснительных зоводов на фоне растущего спроса на питьевую воду, в связи ростом городов прибрежных зонах каспия, не позволит нужного подъёма уровня воды. Не говоря уже о засушливого климата и всяких нефтяных проектов на море.
 
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  • leo529
  • Банкир
  • Космос
 Guz (Посетители) Сегодня, 10:40
Username,
Надеюсь что Каспий не ждёт судьба Аральского моря..
Нет это невозможно,в ближайшие годы возможен стремительный подъём уровня моря. Об этом говорит история.

 
 
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Username (Посетители) Сегодня, 10:31
Надеюсь что Каспий не ждёт судьба Аральского моря
 
 

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