Актау вошёл в список городов с самой высокой арендой за жильё

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Согласно информации, опубликованной на сайте finprom.kz, аренда благоустроенного жилья в Казахстане выросла на 10 процентов.
В июле 2020 года средняя цена аренды благоустроенного жилья в стране составила 1,6 тыс. тенге за квадратный метр — на 9,5 процента больше, чем годом ранее. По сравнению с июнем стоимость аренды благоустроенного жилья выросла на 0,4 процента.
Средняя стоимость аренды неблагоустроенного жилья составила 832 тенге за квадратный метр — на четыре процента дороже, чем годом ранее. По сравнению с июнем текущего года стоимость аренды осталась неизменной.
Среди крупных городов и мегаполисов страны самые высокие средние цены на аренду благоустроенного жилья зафиксированы в столице: 3,1 тыс. тенге за квадратный метр — на 10,3 процента больше, чем годом ранее.
В тройку крупных городов с самыми высокими ценами также вошли Алматы и Актау.
Значительное удорожание аренды благоустроенного жилья наблюдается в Павлодаре (сразу на 37,9 процента за год, до 1,7 тыс. тенге), Талдыкоргане (на 36,9 процента, до 1,7 тыс. тенге) и Таразе (на 15,4 процента, до 1,2 тыс. тенге).
Самые низкие цены отмечены в Семее: 1,2 тыс. тенге за кв. м — на 3,3 процента больше, чем годом ранее.
В июле 2020 года средняя цена аренды благоустроенного жилья в стране составила 1,6 тыс. тенге за квадратный метр — на 9,5 процента больше, чем годом ранее. По сравнению с июнем стоимость аренды благоустроенного жилья выросла на 0,4 процента.
Средняя стоимость аренды неблагоустроенного жилья составила 832 тенге за квадратный метр — на четыре процента дороже, чем годом ранее. По сравнению с июнем текущего года стоимость аренды осталась неизменной.
Среди крупных городов и мегаполисов страны самые высокие средние цены на аренду благоустроенного жилья зафиксированы в столице: 3,1 тыс. тенге за квадратный метр — на 10,3 процента больше, чем годом ранее.
В тройку крупных городов с самыми высокими ценами также вошли Алматы и Актау.
Значительное удорожание аренды благоустроенного жилья наблюдается в Павлодаре (сразу на 37,9 процента за год, до 1,7 тыс. тенге), Талдыкоргане (на 36,9 процента, до 1,7 тыс. тенге) и Таразе (на 15,4 процента, до 1,2 тыс. тенге).
Самые низкие цены отмечены в Семее: 1,2 тыс. тенге за кв. м — на 3,3 процента больше, чем годом ранее.
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