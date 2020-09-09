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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:24

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Актау вошёл в список городов с самой высокой арендой за жильё

Актау вошёл в тройку городов с самой высокой ценой за аренду жилья. Опережают Актау лишь Нур-Султан и Алматы. Об этом сообщает finprom.kz

Фото из открытых источников
Согласно информации, опубликованной на сайте finprom.kz, аренда благоустроенного жилья в Казахстане выросла на 10 процентов.

В июле 2020 года средняя цена аренды благоустроенного жилья в стране составила 1,6 тыс. тенге за квадратный метр — на 9,5 процента больше, чем годом ранее. По сравнению с июнем стоимость аренды благоустроенного жилья выросла на 0,4 процента.

Средняя стоимость аренды неблагоустроенного жилья составила 832 тенге за квадратный метр — на четыре процента дороже, чем годом ранее. По сравнению с июнем текущего года стоимость аренды осталась неизменной.

Среди крупных городов и мегаполисов страны самые высокие средние цены на аренду благоустроенного жилья зафиксированы в столице: 3,1 тыс. тенге за квадратный метр — на 10,3 процента больше, чем годом ранее.

В тройку крупных городов с самыми высокими ценами также вошли Алматы и Актау.

Значительное удорожание аренды благоустроенного жилья наблюдается в Павлодаре (сразу на 37,9 процента за год, до 1,7 тыс. тенге), Талдыкоргане (на 36,9 процента, до 1,7 тыс. тенге) и Таразе (на 15,4 процента, до 1,2 тыс. тенге).

Самые низкие цены отмечены в Семее: 1,2 тыс. тенге за кв. м — на 3,3 процента больше, чем годом ранее.



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