Госслужащие Мангистау будут получать оплату по балльной системе

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Факторно-балльная шкала (ФБШ) оплаты труда госслужащих повысила имидж государственной службы в регионе, утверждают специалисты департамента агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области.



- Самый главный плюс факторно-балльной шкалы - в уходе от «уравниловки». Теперь должностной оклад госслужащих будет зависеть от объёма и сложности работы. В связи с внедрением ФБШ желающих поступить на госслужбу увеличилось. Раньше на одно место, когда конкурс объявлялся, претендовали один или два человека, а на сегодняшний день картина совсем другая, то есть объявляется конкурс, туда претендуют, как минимум, три-четыре человека. Если взять отдельные должности, то бывают случаи, что до 10-15 кандидатов претендует на одно вакантное место, - отметила Нургуль Жанназарова, руководитель департамента агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области.



Новая система оплаты труда госслужащих позволит отобрать на госслужбу наиболее добросовестных и разносторонне грамотных сотрудников, считают аналитики. Уже сейчас можно говорить о повышении эффективности деятельности госслужащих. К примеру, за последние два года количество специалистов, получивших оценку «превосходно», увеличилось в три раза - с семи до 19 процентов.