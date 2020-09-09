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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:26

Просмотров: 996

Госслужащие Мангистау будут получать оплату по балльной системе

К оплате труда по балльной системе государственные служащие перейдут с 2021 года. Об этом на брифинге Центра общественных коммуникаций сообщила Нургуль Жанназарова, руководитель департамента агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области.

Фото из открытых источников
Факторно-балльная шкала (ФБШ) оплаты труда госслужащих повысила имидж государственной службы в регионе, утверждают специалисты департамента агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области.

- Самый главный плюс факторно-балльной шкалы - в уходе от «уравниловки». Теперь должностной оклад госслужащих будет зависеть от объёма и сложности работы. В связи с внедрением ФБШ желающих поступить на госслужбу увеличилось. Раньше на одно место, когда конкурс объявлялся, претендовали один или два человека, а на сегодняшний день картина совсем другая, то есть объявляется конкурс, туда претендуют, как минимум, три-четыре человека. Если взять отдельные должности, то бывают случаи, что до 10-15 кандидатов претендует на одно вакантное место, - отметила Нургуль Жанназарова, руководитель департамента агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области.

Новая система оплаты труда госслужащих позволит отобрать на госслужбу наиболее добросовестных и разносторонне грамотных сотрудников, считают аналитики. Уже сейчас можно говорить о повышении эффективности деятельности госслужащих. К примеру, за последние два года количество специалистов, получивших оценку «превосходно», увеличилось в три раза - с семи до 19 процентов.



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Комментарии ( 4 )

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  • Сергей Владимиров
 Космос (Посетители) Сегодня, 16:26
Ещё одна ступенька для коррупции. Теперь короли те, кто будет баллы ставить своим бестолковым подчинённым! )))))))))
 
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  • Космос
  • Сергей Владимиров
 Pluto (Посетители) Сегодня, 16:02
Значит начнут заниматься приписками и очковтирательством
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
NoComments (Посетители) Сегодня, 16:01
Надеюсь критерием оценки присутствует способность грамотно и корректно излагать свои мысли устно и письменно. Иной раз послушаешь/почитаешь "мнение" того или иного "представителя" в галстуке (написать "мысль" рука не поднимается), который еще и умудрился за 4 года окончить 6 ВУЗов с докторской диссертацией - уже даже не смешно... К великому сожалению, практика все больше убеждает, что основной критерий оценки того или иного из этих персонажей на сегодня - генетический/родовой...
 
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  • freizer
  • Сергей Владимиров
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 15:42
К примеру, за последние два года количество специалистов, получивших оценку «превосходно», увеличилось в три раза - с семи до 19 процентов.

А если бы баллы ставили горожане то процентов 80% получили бы оценку "Отвратительно".
 
 

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