В Мангистауской области планируют построить учебно-водолазный центр и военный госпиталь

Фото пресс-службы Министерства обороны РК
В регионе главе оборонного ведомства Нурлану Ермекбаеву доложили о проекте строительства учебно-водолазного центра Военно-морских сил.
Его создание позволит проводить круглогодичные курсы обучения боевых пловцов, специалистов по легководолазной, парашютно-десантной подготовке, подводным инженерным работам и вождению маломерных судов.
С целью обеспечения необходимой медицинской помощью военнослужащих, членов их семей а также местных жителей в Актауском гарнизоне планируется строительство военного госпиталя.
- Введённый в эксплуатацию в 2003 году военный сектор аэродрома города Актау требует развития инфраструктуры. Цели перспективного плана развития аэродрома – обеспечение постоянной боевой готовности авиационной базы, увеличение ёмкости аэродрома, повышение качества учебно-боевой работы, обеспечение требований безопасности полетов, – доложил министру обороны Нурлан Орманбетов, главнокомандующий сил воздушной обороны Вооруженных сил РК, генерал-лейтенант авиации.
В ходе рабочей поездки министр посетил отдел хранения боеприпасов и стрелкового оружия, ознакомился с его загруженностью, условиями хранения и требованиями пожарной безопасности.
Министр обороны, генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев заслушал командиров частей Актауского гарнизона, ознакомился с боевой работой командного пункта и автоматизированной системой управления ПВО.
Нурлан Ермекбаев осмотрел казарму модульного типа, областной сборный пункт департамента по делам обороны Мангистауской области, где на данный момент работает призывная медицинская комиссия.
Его создание позволит проводить круглогодичные курсы обучения боевых пловцов, специалистов по легководолазной, парашютно-десантной подготовке, подводным инженерным работам и вождению маломерных судов.
С целью обеспечения необходимой медицинской помощью военнослужащих, членов их семей а также местных жителей в Актауском гарнизоне планируется строительство военного госпиталя.
- Введённый в эксплуатацию в 2003 году военный сектор аэродрома города Актау требует развития инфраструктуры. Цели перспективного плана развития аэродрома – обеспечение постоянной боевой готовности авиационной базы, увеличение ёмкости аэродрома, повышение качества учебно-боевой работы, обеспечение требований безопасности полетов, – доложил министру обороны Нурлан Орманбетов, главнокомандующий сил воздушной обороны Вооруженных сил РК, генерал-лейтенант авиации.
В ходе рабочей поездки министр посетил отдел хранения боеприпасов и стрелкового оружия, ознакомился с его загруженностью, условиями хранения и требованиями пожарной безопасности.
Министр обороны, генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев заслушал командиров частей Актауского гарнизона, ознакомился с боевой работой командного пункта и автоматизированной системой управления ПВО.
Нурлан Ермекбаев осмотрел казарму модульного типа, областной сборный пункт департамента по делам обороны Мангистауской области, где на данный момент работает призывная медицинская комиссия.