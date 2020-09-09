В Мангистауской области планируют построить учебно-водолазный центр и военный госпиталь

В регионе главе оборонного ведомства Нурлану Ермекбаеву доложили о проекте строительства учебно-водолазного центра Военно-морских сил.Его создание позволит проводить круглогодичные курсы обучения боевых пловцов, специалистов по легководолазной, парашютно-десантной подготовке, подводным инженерным работам и вождению маломерных судов.С целью обеспечения необходимой медицинской помощью военнослужащих, членов их семей а также местных жителей в Актауском гарнизоне планируется строительство военного госпиталя.- Введённый в эксплуатацию в 2003 году военный сектор аэродрома города Актау требует развития инфраструктуры. Цели перспективного плана развития аэродрома – обеспечение постоянной боевой готовности авиационной базы, увеличение ёмкости аэродрома, повышение качества учебно-боевой работы, обеспечение требований безопасности полетов, – доложил министру обороны Нурлан Орманбетов, главнокомандующий сил воздушной обороны Вооруженных сил РК, генерал-лейтенант авиации.В ходе рабочей поездки министр посетил отдел хранения боеприпасов и стрелкового оружия, ознакомился с его загруженностью, условиями хранения и требованиями пожарной безопасности.Министр обороны, генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев заслушал командиров частей Актауского гарнизона, ознакомился с боевой работой командного пункта и автоматизированной системой управления ПВО.Нурлан Ермекбаев осмотрел казарму модульного типа, областной сборный пункт департамента по делам обороны Мангистауской области, где на данный момент работает призывная медицинская комиссия.