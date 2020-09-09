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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:49

Просмотров: 778

В Мангистауской области планируют построить учебно-водолазный центр и военный госпиталь

Учебно-водолазный центр и военный госпиталь построят в Мангистауской области. Также будет проведена реконструкция военного аэродрома. Об этом стало известно в ходе рабочего визита 9 сентября министра обороны Казахстана в Мангистаускую область.

Фото пресс-службы Министерства обороны РК
В регионе главе оборонного ведомства Нурлану Ермекбаеву доложили о проекте строительства учебно-водолазного центра Военно-морских сил.

Его создание позволит проводить круглогодичные курсы обучения боевых пловцов, специалистов по легководолазной, парашютно-десантной подготовке, подводным инженерным работам и вождению маломерных судов.

С целью обеспечения необходимой медицинской помощью военнослужащих, членов их семей а также местных жителей в Актауском гарнизоне планируется строительство военного госпиталя.

В Мангистауской области планируют построить учебно-водолазный центр и военный госпиталь


- Введённый в эксплуатацию в 2003 году военный сектор аэродрома города Актау требует развития инфраструктуры. Цели перспективного плана развития аэродрома – обеспечение постоянной боевой готовности авиационной базы, увеличение ёмкости аэродрома, повышение качества учебно-боевой работы, обеспечение требований безопасности полетов, – доложил министру обороны Нурлан Орманбетов, главнокомандующий сил воздушной обороны Вооруженных сил РК, генерал-лейтенант авиации.

В ходе рабочей поездки министр посетил отдел хранения боеприпасов и стрелкового оружия, ознакомился с его загруженностью, условиями хранения и требованиями пожарной безопасности.

Министр обороны, генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев заслушал командиров частей Актауского гарнизона, ознакомился с боевой работой командного пункта и автоматизированной системой управления ПВО.

Нурлан Ермекбаев осмотрел казарму модульного типа, областной сборный пункт департамента по делам обороны Мангистауской области, где на данный момент работает призывная медицинская комиссия.



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Комментарии ( 3 )

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Nurlan_avt (Посетители) Сегодня, 21:03
учебно-водолазный центр - хорошее начинание. Специальность боевых пловцов редкая поэтому поддерживаю

Вирусная эпидемия показала необходимость развития медицины. Строительство военного госпиталя целесообразно. Вот если бы его раньше построили было бы еще лучше
 
-1
  • Nurlan_avt
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Банкир
  • дорожник
 Guz (Посетители) Сегодня, 18:42
Цитата: BV
Это про госпиталь.

Был щикарный госпиталь и рядом 4 всо было и там обувную фабрику сделали продали мешочникам что бы,колодки каторжные выпускать последних размеров и вдруг неожиданно поняли воинов то надо лечить уже сейчас,а ведь негде и некому самое мерзкое.
 
-1
  • Nurlan_avt
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • ЁмоЁ
  • tolk
  • Guz
  • mer
  • ODUVANCHIK
  • Банкир
  • дорожник
  • leo529
 BV (Посетители) Сегодня, 17:57
Да сначала ломаем или продаём построенные и действующие помещения, потом тратим деньги на строительство новых. Это про госпиталь.
 
 

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