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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:03

Просмотров: 936

Помочь оборудовать класс для детей с ограниченными возможностями просят жителей Актау

В школе №17 в этом году открылся кабинет для детей с ограниченными возможностями. Но для занятий учащимся необходимы оборудование и школьные принадлежности. Об этом сообщил Максим Кенжеев, основатель благотворительного проекта «АктауSOS».

Кадр видео
Максим Кенжеев встретился с дирекцией школы №17 и детьми с ограниченными возможностями.

- Мы приходим в мир все разные, но на одинаковых правах имеем возможность постигать этот мир. Открывая такие классы, школы пытаются создать для всех детей одинаковые возможности. Кабинет есть, теперь детям нужно всё необходимое для учебного процесса: парты, компьютеры, канцелярские принадлежности, принтер. Давайте вместе поможем детям. Даже самая маленькая поддержка будет принята с благодарностью и сыграет свою роль, - поделился Максим Кенжеев.


Родители детей с ограниченными возможностями также просят откликнуться небезразличных горожан и помочь их детям учиться в комфортных условиях.

- В этом году наши дети идут в школу, в первый класс. Дети с диагнозом аутизм, задержка психического и речевого развития учатся в очном формате, так как не могут по другому. Класс только открыли, но там нет специальных парт, стульев, магнитно-маркерной доски, шкафов для вещей и для канцелярии, ноутбука, принтера, ламинатора, проектора и проекционного экрана. У нас нет таких средств, потому что большая часть бюджета семьи уходит на реабилитацию детей. Мы очень ждали, что наши дети пойдут в школу, для нас, родителей, это огромная радость и достижение. Столько труда и терпения пришлось приложить нашим детям, пройти период адаптации. Особая благодарность школе №17 в лице директора Люции Нуржановой и администрации школы, также учителям за оказанную возможность нашим деткам получить инклюзивное образование. Для них это новый опыт, ведь они впервые столкнулись с большим миром. Теперь осталось обустроить класс, ведь обучения в школе достоин каждый ребёнок, - сказала Олеся Абрамова, одна из родителей.


В гости к детям пришёл и четырёхкратный чемпион мира по стритлифтингу Ильдар Ягъяев, который угостил особенных школьников бургерами.

Счёт для сбора средств:

Kaspi Gold 5169-4971-6662-9174

По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7707-600-32-31

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Добрый день! На днях я побывал в семнадцатой школе. В этом году здесь открылся кабинет для детей с ограниченными возможностями. ⠀ Мы приходим в мир все разные, но на одинаковых правах имеем возможность постигать этот мир! Открывая такие классы, школы пытаются создать для всех детей одинаковые возможности. Кабинет есть, но для учебного процесса нужны: парты, компьютеры, канцелярские принадлежности, принтер и тд... ⠀ Детям требуется забота и внимание.Поэтому призываю всех неравнодушных жителей Мангистауской области, давайте вместе поможем детям, даже маленькая помощь и поддержка, даже 100 тенге играют свою роль. @aktausos

Публикация от Кенжеев Максим |PR (@makisound)




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Комментарии ( 5 )

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nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 14:46
Конечно, поможем ради детей!!!
Но где наш власть, где меценаты?
Как-то ДН говорила что они уроды, от верхушки помощи не ждите angry
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 13:37
Акимат т 9 ошиблось
 
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 makovka (Посетители) Сегодня, 12:28
Опять жителей просят. Не вопрос! Не жалко! Но где акимат, местный бюджет, нур отан? Машины для своих работников - это пожалуйста, фасады убого красить - тоже вперед. А оборудовать класс для особенных детей - это же не выгодно и не интересно. Зла уже не хватает!
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 12:14
Где наш доблестный нур отан?! Сколько средств уходит на их съезды,содержание! А пользы никакой!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 Ирон (Посетители) Сегодня, 12:08
Пусть азимут помогает и баллы себе зарабатывает все делаем сами просим людей.нафига нам акимат. Деньги пилить или смотреть как их водятлы наглеют
 
 

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