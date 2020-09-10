Помочь оборудовать класс для детей с ограниченными возможностями просят жителей Актау

- Мы приходим в мир все разные, но на одинаковых правах имеем возможность постигать этот мир. Открывая такие классы, школы пытаются создать для всех детей одинаковые возможности. Кабинет есть, теперь детям нужно всё необходимое для учебного процесса: парты, компьютеры, канцелярские принадлежности, принтер. Давайте вместе поможем детям. Даже самая маленькая поддержка будет принята с благодарностью и сыграет свою роль, - поделился Максим Кенжеев

- В этом году наши дети идут в школу, в первый класс. Дети с диагнозом аутизм, задержка психического и речевого развития учатся в очном формате, так как не могут по другому. Класс только открыли, но там нет специальных парт, стульев, магнитно-маркерной доски, шкафов для вещей и для канцелярии, ноутбука, принтера, ламинатора, проектора и проекционного экрана. У нас нет таких средств, потому что большая часть бюджета семьи уходит на реабилитацию детей. Мы очень ждали, что наши дети пойдут в школу, для нас, родителей, это огромная радость и достижение. Столько труда и терпения пришлось приложить нашим детям, пройти период адаптации. Особая благодарность школе №17 в лице директора Люции Нуржановой и администрации школы, также учителям за оказанную возможность нашим деткам получить инклюзивное образование. Для них это новый опыт, ведь они впервые столкнулись с большим миром. Теперь осталось обустроить класс, ведь обучения в школе достоин каждый ребёнок, - сказала Олеся Абрамова, одна из родителей.

Максим Кенжеев встретился с дирекцией школы №17 и детьми с ограниченными возможностями.Родители детей с ограниченными возможностями также просят откликнуться небезразличных горожан и помочь их детям учиться в комфортных условиях.В гости к детям пришёл и четырёхкратный чемпион мира по стритлифтингу Ильдар Ягъяев, который угостил особенных школьников бургерами.Счёт для сбора средств:По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7707-600-32-31