Помочь оборудовать класс для детей с ограниченными возможностями просят жителей Актау

Родители детей с ограниченными возможностями также просят откликнуться небезразличных горожан и помочь их детям учиться в комфортных условиях.
В гости к детям пришёл и четырёхкратный чемпион мира по стритлифтингу Ильдар Ягъяев, который угостил особенных школьников бургерами.
Счёт для сбора средств:
Kaspi Gold 5169-4971-6662-9174
По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7707-600-32-31
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Добрый день! На днях я побывал в семнадцатой школе. В этом году здесь открылся кабинет для детей с ограниченными возможностями. ⠀ Мы приходим в мир все разные, но на одинаковых правах имеем возможность постигать этот мир! Открывая такие классы, школы пытаются создать для всех детей одинаковые возможности. Кабинет есть, но для учебного процесса нужны: парты, компьютеры, канцелярские принадлежности, принтер и тд... ⠀ Детям требуется забота и внимание.Поэтому призываю всех неравнодушных жителей Мангистауской области, давайте вместе поможем детям, даже маленькая помощь и поддержка, даже 100 тенге играют свою роль. @aktausos