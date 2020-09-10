Труды насмарку: Жителей Актау возмутила работа тяжёлой техники на новых бордюрах

- Сами же установили бордюры, сами же на погрузчике их и ломают. А за эти бордюры каждый гражданин платит налог из своего кармана. Получается, что нагло на наших глазах «убивают» наши деньги. Пусть этим займутся те, кто должен, - возмутился Андрей Смирнов, житель Актау.

Установка новых бордюров, как говорят жители 2 микрорайона, проходила на дороге между домами №24 и №25.Lada.kz направила официальный запрос в городской акимат с просьбой прокомментировать данную ситуацию.