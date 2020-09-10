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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:27

Просмотров: 747

Мангистаусцы получили медицинскую помощь на сумму порядка 5 миллиардов тенге

По итогам первого полугодия Мангистауский филиал Фонда социального медицинского страхования направил на оплату медицинской помощи свыше 4,8 миллиарда тенге. Один из больших объёмов услуг оказан в сфере томографических исследований. Об этом сообщили в филиале фонда.

Здание Мангистауской областной больницы. Фото автора
Львиную долю расходов заняла оплата стационарной медицинской помощи – это более 1,2 миллиарда тенге. За шесть месяцев текущего года в плановом порядке в стационарах Мангистауской области пролечено около 54 тысяч жителей.

- Порядка 1,3 миллиарда тенге выплачено за оказанную консультативно-диагностическую помощь. В частности, среди диагностических услуг особенно актуальны для граждан услуги компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ). За полгода пациентам оказано более 3,2 тысячи услуг томографии. Кроме этого, наши граждане прошли медицинскую реабилитацию общей стоимостью более 276,5 миллиона тенге. Все услуги оказаны в пакете обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) за счёт средств медстрахования, оплату за медпомощь пациентам производил фонд, - прокомментировали в филиале.

Эксперты подчеркнули, что оплата производится только после проведения мониторинга качества и объёма оказанных населению медицинских услуг.

- Оплачиваются только те услуги, которые были оказаны по факту и подтверждаются документально, с соблюдением клинических протоколов и необходимых требований к лечению, - пояснили в филиале.

Эксперты напомнили, что в первом полугодии все казахстанцы были условно застрахованы в системе ОСМС и могли пользоваться медицинскими услугами в рамках гарантированной помощи, так и в рамках ОСМС. Во втором квартале в рамках карантина действовало ограничение на оказание медицинской помощи в плановом порядке.

- С 20 августа плановая медицинская помощь в клиниках области возобновилась, поэтому во втором полугодии ожидается рост показателей по оказанным в системе ОСМС медицинским услугам, - прогнозируют в филиале.



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Комментарии ( 3 )

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А. Шумеров (Посетители) Сегодня, 22:02
Мангистаусцы получили медицинскую помощь на сумму порядка 5 миллиардов тенге


Если даже взять половину населения области (300 тыс. человек) и посчитать сколько мы заплатили за "обязательное страхование" - то там выйдет МИНИМУМ около 10 млрд. Ежемесячный взнос - 2900, ИП и прочая лабуда - платят больше. Итого получается, что бизнес то прибыльный!

А поборы, а подарки, а рецепты "в той аптеке купи", с откатами разумеется? "Ксаррелто" по 37 тыз тенге? А приписанные "больные получившие лечение"??? (доказанный факт)

Круто, круто придумали. Молодцы. Аплодирую стоя!
 
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  • babe
 Alex Fox (Посетители) Сегодня, 17:37
babe,
Я тоже ... Стыбзили не мало с пяти миллиардов ...
 
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  • Alex Fox
  • бася
 babe (Посетители) Сегодня, 17:12
Зная предприимчивость наших врачей и тех всех кто в здравоохранении , не верю !
 
 

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