Мангистаусцы получили медицинскую помощь на сумму порядка 5 миллиардов тенге

Здание Мангистауской областной больницы. Фото автора

Львиную долю расходов заняла оплата стационарной медицинской помощи – это более 1,2 миллиарда тенге. За шесть месяцев текущего года в плановом порядке в стационарах Мангистауской области пролечено около 54 тысяч жителей.



- Порядка 1,3 миллиарда тенге выплачено за оказанную консультативно-диагностическую помощь. В частности, среди диагностических услуг особенно актуальны для граждан услуги компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ). За полгода пациентам оказано более 3,2 тысячи услуг томографии. Кроме этого, наши граждане прошли медицинскую реабилитацию общей стоимостью более 276,5 миллиона тенге. Все услуги оказаны в пакете обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) за счёт средств медстрахования, оплату за медпомощь пациентам производил фонд, - прокомментировали в филиале.



Эксперты подчеркнули, что оплата производится только после проведения мониторинга качества и объёма оказанных населению медицинских услуг.



- Оплачиваются только те услуги, которые были оказаны по факту и подтверждаются документально, с соблюдением клинических протоколов и необходимых требований к лечению, - пояснили в филиале.



Эксперты напомнили, что в первом полугодии все казахстанцы были условно застрахованы в системе ОСМС и могли пользоваться медицинскими услугами в рамках гарантированной помощи, так и в рамках ОСМС. Во втором квартале в рамках карантина действовало ограничение на оказание медицинской помощи в плановом порядке.



- С 20 августа плановая медицинская помощь в клиниках области возобновилась, поэтому во втором полугодии ожидается рост показателей по оказанным в системе ОСМС медицинским услугам, - прогнозируют в филиале.