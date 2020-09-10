Вырубку деревьев у супермаркета в 12 микрорайоне Актау прокомментировали в акимате

- Свои действия он объяснил тем, что ими была проведена работа по омоложению деревьев, то есть были отрезаны лишние ветви. Однако, представители супермаркета за разрешением в акимат города не обращались, что подтверждает и само руководство. Сегодня, 10 сентября, отделом ЖКХ направлено письмо в управление полиции Актау для принятия мер административного порядка в отношении руководителя супермаркета «Дана», - сообщили в акимате.

После вырубки зелёных насаждений сотрудники городского отдела жилищно-коммунального хозяйства провели проверку по данному факту. Для разъяснения ситуации в акимат был вызван руководитель данного супермаркета.Напомним, по словам свидетелей инцидента, сотрудники супермаркета «Дана» 21 августа вырубали зелёные ветвистые насаждения. Эта же картина продолжилась 1 сентября.