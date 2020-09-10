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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:28

Просмотров: 1328

Вырубку деревьев у супермаркета в 12 микрорайоне Актау прокомментировали в акимате

Жителей 12 микрорайона возмутила вырубка молодых зелёных деревьев у супермаркета «Дана». В пресс-службе акимата сообщили, что индивидуального предпринимателя ждёт наказание.

Фото предоставили в акимате
После вырубки зелёных насаждений сотрудники городского отдела жилищно-коммунального хозяйства провели проверку по данному факту. Для разъяснения ситуации в акимат был вызван руководитель данного супермаркета.

- Свои действия он объяснил тем, что ими была проведена работа по омоложению деревьев, то есть были отрезаны лишние ветви. Однако, представители супермаркета за разрешением в акимат города не обращались, что подтверждает и само руководство. Сегодня, 10 сентября, отделом ЖКХ направлено письмо в управление полиции Актау для принятия мер административного порядка в отношении руководителя супермаркета «Дана», - сообщили в акимате.


Вырубку деревьев у супермаркета в 12 микрорайоне Актау прокомментировали в акимате


Напомним, по словам свидетелей инцидента, сотрудники супермаркета «Дана» 21 августа вырубали зелёные ветвистые насаждения. Эта же картина продолжилась 1 сентября.




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Комментарии ( 4 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 22:03
Вредители, одним словом!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Горожанин (Посетители) Сегодня, 21:32
"Свои действия он объяснил тем, что ими была проведена работа по омоложению деревьев, то есть были отрезаны лишние ветви. Однако, представители супермаркета за разрешением в акимат города не обращались..."

Не оправдываю и не осуждаю тех, кто ветки резал, ибо я не в курсе ситуации, но вот что реально взбесило - акимат сначала не шевелится с поливом и сушит город, потом не может решить вопрос с сухостоем, которого куча, который падает периодически (на днях вот, у 7-6 на детскую площадку рухнул, вдоль 7-5 по улице он скоро людей придавит), а вот чтобы срезать ветку с дерева, которое я сам сажал, сам выращивал и сам поливал - я,видите ли, должен приползти на карачках за разрешением... Так получается?
 
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  • ЁмоЁ
  • синдбад
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:42
Сегодня, 10 сентября, отделом ЖКХ направлено письмо в управление полиции Актау для принятия мер

Сколько прошло после 21 августа? 20 дней! Непонятно,чего выжидал столько времени отдел ЖКХ? Не дождались желаемого и решили слить их полиции? lol
Где-то тут недавно писали о бальной системе оплаты чиновникам.Интересно,сколько баллов поставят отделу за оперативность?
 
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илидия (Посетители) Сегодня, 17:51
В Административном кодексе РК в статье 381-1 указано, что за вырубку деревьев и кустарников с ущербом до 100 МРП (1 МРП в 2020 году – 2 651 тенге), не входящих в лесной фонд, грозит штраф:

физическим лицам – 10 МРП (26 510 тенге в 2020 году);
должностным лицам, малым и некоммерческим предприятиям – 30 МРП (79 530 тенге);
средним предприятиям – 40 МРП (106 040 тенге);
крупным предприятиям – 100 МРП (265 100 тенге).
 
 

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