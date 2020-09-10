В Актау обновляют автобусные остановки

- Индивидуальным предпринимателям были предоставлены 24 земельных участка. В современном стиле (лайтбокс) уже установлены четыре остановки и три остановки с мобильными павильонами: перед домом №38 и перед рестораном «Жас Даурен» в 11 микрорайоне, у монумента «Вечный огонь» в 7 микрорайоне, за домом №72 в 27 микрорайоне. В городе будут установлены ещё 12 таких остановок. На новых остановках предусмотрены стенды для рекламы, места для размещения мусорных контейнеров и стульев. Кроме того, пять старых остановок полностью отремонтируют, - заверил Жетыбай Кубашев.

По словам чиновника, в Актау продолжается реконструкция 103 остановок, из них 72 были окрашены в разные цвета.В этом году Актауский городской отдел земельных отношений выставил автобусные остановки на аукцион с целью их дооснащения.Всего по городу Актау имеется 194 остановки. Из них 82 полностью оборудованы скамейками и мусорными урнами.В целях оснащения остановок в этом году, как отметил чиновник, были запрошены средства из бюджета на оснащение 20 остановок. По мере выделения бюджетных средств остановки будут оборудованы поэтапно. В первую очередь, будут оборудованы остановки на территории с массовым пребыванием горожан.Стоимость одной остановки варьируется в пределах 3-3,5 миллиона тенге.