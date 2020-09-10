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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:21

Просмотров: 631

В Актау обновляют автобусные остановки

В ближайшее время планируется обновить 68 остановок. Об этом сообщил руководитель городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетыбай Кубашев.

Фото пресс-службы акимата Актау
По словам чиновника, в Актау продолжается реконструкция 103 остановок, из них 72 были окрашены в разные цвета.

В этом году Актауский городской отдел земельных отношений выставил автобусные остановки на аукцион с целью их дооснащения.

В Актау обновляют автобусные остановки


- Индивидуальным предпринимателям были предоставлены 24 земельных участка. В современном стиле (лайтбокс) уже установлены четыре остановки и три остановки с мобильными павильонами: перед домом №38 и перед рестораном «Жас Даурен» в 11 микрорайоне, у монумента «Вечный огонь» в 7 микрорайоне, за домом №72 в 27 микрорайоне. В городе будут установлены ещё 12 таких остановок. На новых остановках предусмотрены стенды для рекламы, места для размещения мусорных контейнеров и стульев. Кроме того, пять старых остановок полностью отремонтируют, - заверил Жетыбай Кубашев.


В Актау обновляют автобусные остановки


Всего по городу Актау имеется 194 остановки. Из них 82 полностью оборудованы скамейками и мусорными урнами.

В целях оснащения остановок в этом году, как отметил чиновник, были запрошены средства из бюджета на оснащение 20 остановок. По мере выделения бюджетных средств остановки будут оборудованы поэтапно. В первую очередь, будут оборудованы остановки на территории с массовым пребыванием горожан.

Стоимость одной остановки варьируется в пределах 3-3,5 миллиона тенге.

В Актау обновляют автобусные остановки



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Комментарии ( 3 )

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  • ЁмоЁ
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  • alixah
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 19:30
А когда эти пазики уберут с дорог?
 
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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 19:29
интересно, кому всё ж помешала остановка в 8 мкр. напротив Рахата? через сколь лет там хоть что то сделают для пассажиров? podzatylnik
 
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  • А. Шумеров
 Vaciliy (Посетители) Сегодня, 18:59
Обалденные остановки! Особенно когда пыльные бури или скоро начнется шквалистый пронизывающий ветер! Красьте, красьте...
 
 

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