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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:19

Просмотров: 2920

Глава Мангистауской области оказался в списке аутсайдеров рейтинга качества работы акиматов

В начале сентября текущего года Фонд «Интернет-Имидж» провел экспертный опрос относительно качества работы акиматов областей и городов республиканского значения за прошедшее лето. Оценка деятельности местных исполнительных органов проводилась по семи критериям, по результатам которых составлен рейтинг качества работ акиматов в летний период 2020 года. Третью строчку в группе аутсайдеров занимает акимат Мангистауской области. Об этом сообщается на сайте Imagemeter.kz.

Фото с сайта Imagemeter.kz.
По данным Фонда «Интернет-Имидж», лидерами рейтинга качества работы акиматов являются:
- аким Нур-Султана Алтай Кульгинов – 4,92 балла;
- аким Туркестанской области Умирзак Шукеев – 4,91 балла;
- аким Алматы Бакытжан Сагинтаев – 4,91 балла;
- аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов – 4,87 балла;
- аким Алматинской области Амандык Баталов – 4,83 балла.

Глава Мангистауской области оказался в списке аутсайдеров рейтинга качества работы акиматов


Среднюю группу региональных акиматов сформировали:

1. Карагандинская область (Женис Касымбек) – 4,79 балла;

2. Жамбылская область (Бердибек Сапарбаев) – 4,78 балла;

3. Акмолинская область (Ермек Маржикпаев) – 4,64 балла;

4. Актюбинская область (Ондасын Уразалин) – 4,59 балла;

5. Северо-Казахстанская область (Кумар Аксакалов) – 4,58 балла;

6. Павлодарская область (Абылкаир Скаков) – 4,51 балла;

7. Шымкент (Мурат Айтенов) – 4,50.

Аким Мангистауской области Серикбай Трумов попал в аутсайдеры рейтинга, набрав 4,39 балла. Также в эту группу попали акимы Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова (4,42 балла), Костанайской области Архимед Мухамбетов (4,41 балла), Западно-Казахстанской области Гали Искалиев (4,35 балла) и аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов (4,23 балла).

По данным сайта Imagemeter.kz, в день своего рождения аким области Серикбай Трумов был на приеме у Главы государства, где сообщил о социально-экономической ситуации в регионе, предпринимаемых мерах по борьбе с распространением коронавируса, а также о ходе реализации комплексного плана развития Жанаозена.

В целях выполнения поручения Президента страны о реализации проектов в туристической отрасли акиматом области подготовлен туристский паспорт региона.

- За отчетный период заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов проинспектировал работу медицинских учреждений Мангистауской области в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. В ходе проверки заместитель премьера поручил рассмотреть возможность заимствования опыта столицы в организации работы поликлиник по трем направлениям (работа с бессимптомными на дому с привлечением мобильных групп, онлайн-прием пациентов, лечение пациентов в поликлинике с разделением на две зоны). Также за этот период аким области встретился с председателем правления АО НК «КазМунайГаз» Аликом Айдарбаевым, они обсудили вопросы эпидемиологической ситуации на предприятиях КМГ. Отметим, что национальной компанией Мангистауской области оказана спонсорская помощь на 1,8 миллиарда тенге. На эти средства были закуплены медицинское оборудование, реанимобили, кислородные концентраторы, ИВЛ-аппараты. Недопущение санврачей в «RIXOS AKTAU» наделало шума и вызвало справедливый гнев не только жителей области, но и других казахстанцев. При этом городские пляжи были закрыты для горожан. Позже мобильная мониторинговая группа все-таки смогла осуществить плановую проверку в данной курортной зоне, - сообщается на сайте Imagemeter.kz.

За отчетный период аким области, по данным сайта, объявил своим подчиненным выговор за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и невыполнение поручений руководства региона. Выговоры получил заместитель акима области Бакытжан Качаков за ненадлежащую работу по эффективному трудоустройству и развитию массового предпринимательства по программе «Еңбек», а также за низкий уровень результатов в сфере микрокредитования в селах. Кроме него выговор был объявлен акиму Актау за низкое качество работы по сохранению зеленого фонда областного центра и акиму Мунайлинского района за ненадлежащее выполнение поручений по обеспечению бесперебойной работы ЖКХ, несвоевременную санитарную очистку и вывоз мусора.



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Комментарии ( 10 )

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  • TU-154
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 Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 16:37
Отмена моратория на смертную казнь значительно повысит качество работы чиновников всех рангов.

TU-154,
В доле он
 
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 Галина63 (Посетители) Сегодня, 16:32
TU-154,
Если закроет "альянсэнергоснаб" рейтинг может подрасти. Но вряд ли что-то сделает

Этот Альянсэнергоснаб надоел уже со своими приписками по ОДНу. 70 кВт, 70 кВт, а в этом месяце 66 кВт. Что это? Когда конец этому бес пределу будет?
 
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Freeman81 (Посетители) Сегодня, 16:10
Комментарий удален за нарушение правил

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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 TU-154 (Посетители) Сегодня, 15:43
Если закроет "альянсэнергоснаб" рейтинг может подрасти. Но вряд ли что-то сделает
 
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 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 15:08
А где должен был оказаться аким, у которого дальше ста метров от акимата все деревья уже повысохли? Неужели во главе списка гениальных хозяйственников? Про остальное и говорить нечего, что в 7-м микрорайоне происходит каждый может увидеть. Какой месяц не могут ремонт закончит. Позор да и только...
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:04
После объявления выговора Акиму Актау за наплевательское отношение к зелёному фонду, ничего кординально не изменилось. Город по прежнему сохнет. Поставьте вопрос о смене городского акима.
 
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 Маряк (Посетители) Сегодня, 14:51
деревья высохли, парков нет ,город облеплен билбордами, в новых микрорайонах строительный мусор не вывозят а зарывают в землю. Архитектурный облик города изуродован, побережье рапродается на аля бизнес центры и пентхаусы, городского пляжа нет, по дорогам колесят все те же пазики, нет нормальных фонтанов....в общем город аутсайдер
 
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 Галина63 (Посетители) Сегодня, 14:46
Один в поле не воин. Нужно было нормальных людей на работу набирать, а там сидят одни бездельники.
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 14:32
Это смотря откуда считать. Если снизу вверх - то третий по стране! umnik
 
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 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 14:04
А при тугжанове занимали верхние позиции, поэтому этот рейтинг филькина грамота
 
 

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