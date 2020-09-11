Глава Мангистауской области оказался в списке аутсайдеров рейтинга качества работы акиматов

По данным Фонда «Интернет-Имидж», лидерами рейтинга качества работы акиматов являются:- аким Нур-Султана Алтай Кульгинов – 4,92 балла;- аким Туркестанской области Умирзак Шукеев – 4,91 балла;- аким Алматы Бакытжан Сагинтаев – 4,91 балла;- аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов – 4,87 балла;- аким Алматинской области Амандык Баталов – 4,83 балла.Среднюю группу региональных акиматов сформировали:1. Карагандинская область (Женис Касымбек) – 4,79 балла;2. Жамбылская область (Бердибек Сапарбаев) – 4,78 балла;3. Акмолинская область (Ермек Маржикпаев) – 4,64 балла;4. Актюбинская область (Ондасын Уразалин) – 4,59 балла;5. Северо-Казахстанская область (Кумар Аксакалов) – 4,58 балла;6. Павлодарская область (Абылкаир Скаков) – 4,51 балла;7. Шымкент (Мурат Айтенов) – 4,50.Аким Мангистауской области Серикбай Трумов попал в аутсайдеры рейтинга, набрав 4,39 балла. Также в эту группу попали акимы Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова (4,42 балла), Костанайской области Архимед Мухамбетов (4,41 балла), Западно-Казахстанской области Гали Искалиев (4,35 балла) и аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов (4,23 балла).По данным сайта Imagemeter.kz, в день своего рождения аким области Серикбай Трумов был на приеме у Главы государства, где сообщил о социально-экономической ситуации в регионе, предпринимаемых мерах по борьбе с распространением коронавируса, а также о ходе реализации комплексного плана развития Жанаозена.В целях выполнения поручения Президента страны о реализации проектов в туристической отрасли акиматом области подготовлен туристский паспорт региона.- За отчетный период заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов проинспектировал работу медицинских учреждений Мангистауской области в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. В ходе проверки заместитель премьера поручил рассмотреть возможность заимствования опыта столицы в организации работы поликлиник по трем направлениям (работа с бессимптомными на дому с привлечением мобильных групп, онлайн-прием пациентов, лечение пациентов в поликлинике с разделением на две зоны). Также за этот период аким области встретился с председателем правления АО НК «КазМунайГаз» Аликом Айдарбаевым, они обсудили вопросы эпидемиологической ситуации на предприятиях КМГ. Отметим, что национальной компанией Мангистауской области оказана спонсорская помощь на 1,8 миллиарда тенге. На эти средства были закуплены медицинское оборудование, реанимобили, кислородные концентраторы, ИВЛ-аппараты. Недопущение санврачей в «RIXOS AKTAU» наделало шума и вызвало справедливый гнев не только жителей области, но и других казахстанцев. При этом городские пляжи были закрыты для горожан. Позже мобильная мониторинговая группа все-таки смогла осуществить плановую проверку в данной курортной зоне, - сообщается на сайте Imagemeter.kz.За отчетный период аким области, по данным сайта, объявил своим подчиненным выговор за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и невыполнение поручений руководства региона. Выговоры получил заместитель акима области Бакытжан Качаков за ненадлежащую работу по эффективному трудоустройству и развитию массового предпринимательства по программе «Еңбек», а также за низкий уровень результатов в сфере микрокредитования в селах. Кроме него выговор был объявлен акиму Актау за низкое качество работы по сохранению зеленого фонда областного центра и акиму Мунайлинского района за ненадлежащее выполнение поручений по обеспечению бесперебойной работы ЖКХ, несвоевременную санитарную очистку и вывоз мусора.