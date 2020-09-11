В Мангистау 15 сентября стартует кампания прикрепления населения к поликлиникам

Поликлиника №2 в Актау. Фото автора

В филиале порекомендовали выбирать поликлинику в непосредственной близости к месту своего проживания.



- В таком случае при необходимости врачи поликлиники могут посещать пациентов на дому, что особенно важно в период пандемии. Прикрепившись к организации ПМСП в период кампании, граждане начнут получать медицинскую помощь в ней с 1 января 2021 года. По итогам кампании прикрепления будет планироваться финансирование на 2021 год, учитывая распределение населения в разрезе медицинских организаций. Фонд заинтересован в абсолютной достоверности баз данных, ведь за каждого прикрепленного жителя ежемесячно медорганизациям оплачивается подушевое финансирование, - отметили эксперты филиала.



Как прикрепиться к поликлинике через веб-портал?



При обращении через веб-портал электронного правительства www.e.gov.kz прикрепление производится при наличии электронной цифровой подписи (ЭЦП). Для этого в разделе «здравоохранение» необходимо выбрать услугу «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о пациенте поликлиника получает из государственных информационных систем автоматически. При успешной операции гражданину выдается уведомление о прикреплении в виде электронного документа, подписанного ЭЦП медорганизации.



Как прикрепиться непосредственно в поликлинике?



Для этого необходимо подать заявление произвольной формы и документ, удостоверяющий личность. К этим категориям относятся пенсионеры, инвалиды, опекуны, назначенные по закону инвалиду с детства, также опекуны или попечители, патронатные воспитатели; осужденные, отбывающие в колониях (по месту отбывания), студенты, военнослужащие срочной службы, дети, родившиеся в иностранных государствах, люди, которые оформляют прикрепление по доверенности.



В филиале напомнили, что кампания по прикреплению проводится только среди медицинских организаций, зарегистрированных в базе данных субъектов здравоохранения, и претендующих на оказание медицинских услуг по гарантированному объёму бесплатной медицинской помощи и обязательному социальному медицинскому страхованию. Ознакомиться со списком доступных для прикрепления поликлиник можно на сайте Фонда www.fms.kz в разделе «Выбрать поликлинику».



До 31 декабря этого года граждане продолжат обслуживаться в поликлинике, к которой прикреплялись ранее.



- По состоянию на сентябрь неприкрепленными к организациям ПМСП остаются более 231 тысячи человек. Чтобы не остаться без доступа к медицинской помощи, рекомендуется проверить статус прикрепления непосредственно в поликлинике по месту жительства или на веб-портале электронного правительства посредством ЭЦП. Необходимо подчеркнуть, что независимо от статуса застрахованности, все граждане имеют право на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Для плановой госпитализации, приема узкими специалистами, прохождения дорогостоящих обследований и получения высокотехнологичного лечения необходимо быть застрахованным в системе обязательного социального медицинского страхования, - прокомментировали эксперты.



Свой статус застрахованности можно узнать на портале электронного правительства, на сайте Фонда и в Telegram через SaqtandyryBot.