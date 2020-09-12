В Мангистау за сутки не зарегистрировали ни одного заболевшего коронавирусом

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За сутки в Казахстане 68 человек заболели коронавирусом.



В Мангистау за эти сутки официально не выявили случаев заражения коронавирусной инфекцией.



По состоянию на 12 сентября в области зарегистрировано 3337 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии вылечились 2612 человек.