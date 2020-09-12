Срок регистрации армянских авто продлили в Мангистау

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В Казахстане продлили срок регистрации автомобилей, ввезенных из Армении, до 1 марта следующего года.



- Внесли изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2020 года №306 «О некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами Республики Казахстан отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения», - сообщили в ДГД региона.



Постановление вводится в действие с 1 сентября 2020 года.