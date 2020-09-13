В Мангистау вторые сутки не зарегистрировано новых случаев COVID-19

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В стране за сутки зарегистрировано 74 новых заболевших с положительным результатом на коронавирусную инфекцию.



В Мангистауской области не зафиксировано ни одного нового случая заражения.



По данным на 13 сентября, в регионе числится 3337 человек с диагнозом COVID-19. Выздоровели 2614 человек.