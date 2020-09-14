Выехавшего на встречную полосу водителя могут лишить прав в Актау

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Водителя, нарушившего правила дорожного движения, могут лишить водительских прав на шесть месяцев.
- Сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции Актау установили личность водителя данного автотранспорта. Составлен административный протокол по части 3 статьи 596 Кодекса об административных правонарушениях РК (Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряжённый с разворотом или поворотом, влечёт лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев). Автомобиль находится на штафстоянке, – сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистау.
Напомню, видео нарушения было опубликовано 13 сентября в рубрике "Народные новости".
- Сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции Актау установили личность водителя данного автотранспорта. Составлен административный протокол по части 3 статьи 596 Кодекса об административных правонарушениях РК (Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряжённый с разворотом или поворотом, влечёт лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев). Автомобиль находится на штафстоянке, – сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистау.
Напомню, видео нарушения было опубликовано 13 сентября в рубрике "Народные новости".