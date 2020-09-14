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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:40

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Жители Мангистау могут напрямую обратиться к руководителю управления образования области

Министр образования и науки РК дал поручение своим подчинённым быть ближе к народу. Об этом Асхат Аймагамбетов сообщил на своей странице в социальной сети.

Аскар Сейдалиев. Фото из архива lada.kz
По мнению министра образования и науки страны, реагировать на обращения населения его подчинённые должны оперативно.

- Каждый руководитель отдела или управления образования должен своевременно и качественно решать возникающие вопросы на своём уровне, быть в курсе всех проблем и реагировать на них, поэтому им всем поручено опубликовать номера мобильных телефонов (WhatsApp) и оперативно принимать меры по возникающим вопросам, - написал в социальной сети Асхат Аймагамбетов, министр образования и науки РК.

Написать Аскару Сейдалиеву, руководителю управления образования Мангистауской области, можно по номеру: 8 707 753 21 71, также есть ещё один телефон для связи с чиновником: 8 (7292) 57-12-42.



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