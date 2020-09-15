В Мангистау не зарегистрировано новых случаев COVID-19

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За сутки в Казахстане выявлено 65 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
По данным сайта coronavirus2020.kz, в Мангистау четвертые сутки подряд не зарегистрировано ни одного нового случая COVID-19.
С начала эпидемии в нашей области 3337 пациентов заболели COVID-19.
За прошедшие сутки в стране зафиксировано восемь случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 29 666, летальных случаев - 331, выздоровевших - 26 335.
По данным сайта coronavirus2020.kz, в Мангистау четвертые сутки подряд не зарегистрировано ни одного нового случая COVID-19.
С начала эпидемии в нашей области 3337 пациентов заболели COVID-19.
За прошедшие сутки в стране зафиксировано восемь случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 29 666, летальных случаев - 331, выздоровевших - 26 335.
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