Жителям Мангистау необходимо до 1 октября оплатить налог на землю и имущество

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По данным ведомства, все физические лица, имеющие в собственности земельные участки и недвижимое имущество, должны оплатить налог на имущество и земельный налог за 2019 год. Срок уплаты – до 1 октября 2020 года.



- Информация по начисленным суммам по данным налогам доступна в сервисе «Налоговый кошелек». Эти данные вы сможете увидеть с помощью открытого сервиса предстоящих платежей в мобильном приложении e-Salyk, либо в личном кабинете сервиса «Налоговый кошелек» в этом же мобильном приложении. Здесь же вы можете произвести оплату начисленных сумм с помощью платежных карт банков второго уровня, АО «Казпочта» по уже заполненным реквизитам, - рассказали в департаменте государственных доходов региона.



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